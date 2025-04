Diese Beauty-Eingriffe hat Frank Fussbroich machen lassen

Frank Fussbroich (56) gewährt nun ganz offen Einblicke in seine Beauty-Geheimnisse. Nach einer Magenbypass-Operation, der er sich vor einiger Zeit unterzog, kämpfte der Realitystar mit den Folgen des starken Gewichtsverlusts. Besonders seine Gesichtshaut habe unter der enormen Abnahme gelitten, verrät Frank in einer Pressemitteilung von RTLZWEI. Gemeinsam mit Beauty-Experten habe er einen ungewöhnlichen Weg gefunden, um sich wieder wohl in seiner Haut zu fühlen: "Ja, Fadenlifting, weil mein Gesicht so hing. Und noch was: Lachssperma. Ist ein Geheimtipp, davon sind meine Hängebacken weggegangen."

Trotz der schlaffen Haut im Gesicht bereut Frank den Eingriff nicht – ganz im Gegenteil: "Ich fühle mich super. Ich bin ein ganz anderer Mensch." Neben der Gewichtsreduktion zählt der Mann von Elke Fussbroich (58) auch die neugewonnene Bewegungsfreiheit als großen Erfolg des Eingriffs.

Einzig mit der Nahrungsaufnahme habe Frank anfangs zu kämpfen gehabt. "Man kann nicht mehr so essen wie früher", erklärte er dem Sender und fügte hinzu: "Nudeln kann ich nicht mehr so gut essen, aber Reis und Kartoffeln gehen." Auch Produkte wie Chips, Plätzchen und Schokolade vertrage er nicht mehr wie früher. Zudem müsse Frank darauf achten, nicht zu große Portionen auf einmal zu essen, denn "wenn ich zu viel esse, dann muss ich mich hinlegen."

