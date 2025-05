Frank Fussbroich bringt Song mit KDRS-Kollegen raus

Frank Fussbroich (56) sorgt für musikalische Überraschungen: Der beliebte Reality-TV-Star hat angekündigt, zusammen mit einem Kollegen aus dem TV-Format Kampf der Realitystars einen Song zu veröffentlichen. "Der absolute Hauptgewinn ist meine geile Nachbarin" – so lautet der Titel des Songs, der laut Frank im kommenden Monat erscheinen soll. Wer der geheimnisvolle Gesangspartner ist, bleibt vorerst unter Verschluss. "Ihr werdet euch wundern, mit wem ich den zusammen singe", verriet Frank gegenüber Promiflash beim Bild-Renntag und weckte damit die Neugier seiner Fans.

Spannend ist auch, was Frank dennoch über seinen Songpartner aus dem Reality-Format verriet: "Ich bin eingezogen und habe den gesehen und hab gesagt 'Ach, du Scheiße. Das ist der Erste, den ich rauswerfe', und es ist anders gekommen, als man denkt." Schon in der Sendung B:REAL – Echte Promis, echtes Leben hatten Zuschauer mitbekommen, dass Frank sich musikalisch ausprobiert. Mit seinem neuen Song scheint Frank nun im Musikbusiness durchstarten zu wollen.

Berühmt geworden ist Frank bereits in den 80ern durch eine Show über seine Familie. Danach trat er in zahlreichen Reality-Formaten auf. Er ist bekannt für seine lockeren Sprüche und seine direkte Art. Fans lieben den gebürtigen Kölner für seine Bodenständigkeit und seine immer wieder unerwarteten Projekte. Mit dem Preisgeld von "Kampf der Realitystars" möchte er eine Kneipe eröffnen. Frank möchte generell auch den Menschen im Alltag nah bleiben – nicht selten trifft man ihn bei lokalen Veranstaltungen oder Promi-Events. Viele sind nun gespannt, ob er in der Musikwelt für genauso viel Unterhaltung sorgt wie auf dem Bildschirm.

ActionPress Frank Fussbroich im Februar 2019

Instagram / frank_fussbroich Elke und Frank Fussbroich, Januar 2024

