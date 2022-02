Frank Fussbroich (53) krempelt sein Leben um! Dieses Jahr sagte der Reality-TV-Star seinen Pfunden den Kampf an. Mithilfe einer Magenbypass-OP nahm der "Die Fussbroichs"-Darsteller schon über 20 Kilo ab. Zuvor brachte er satte 153 Kilo auf die Waage. Doch warum entschied sich Frank zu der radikalen Körperveränderung? Jetzt stellt der 53-Jährige klar: Es ging ihm nicht nur um gesundheitliche Fragen...

"Ich fand mich schon ekelhaft, sonst hätte ich mich ja im Spiegel angucken können", erzählte Frank im Gespräch mit Bild. Hinzu kam: Im Bett mit seiner Frau Elke (55) sei auch nicht mehr viel gegangen: "Sexmäßig – wenn du so fett bist, das ist dann auch nicht mehr so regelmäßig, was natürlich schlimm ist, auch für die Psyche", sprach der Ex-Sommerhaus der Stars-Kandidat von seinen Leiden.

Doch auch gesundheitlich machte Frank sein Gewicht zu schaffen. Die Füße und die Knie hätten geschmerzt, Treppensteigen und lange Spaziergänge seien zur Herausforderung geworden – bis er sich im Dezember 2021 einer Magenbypass-OP unterzog. Heute fühle er sich besser denn je: "Ich versuche jetzt wieder mehr zu Fuß zu gehen, es fällt mir bereits leichter. [...] Auch im Spiegel kann ich mich wieder angucken, das ist schon eine krasse Veränderung, und auch das Sexleben nimmt wieder Fahrt auf." Im Moment bringt Frank 131,6 Kilo auf die Waage.

Instagram / frank_fussbroich Frank Fussbroich, ehemaliger "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

TVNOW / Stefan Gregorowius Frank Fussbroich bei der Dschungelshow

ActionPress Frank Fussbroich im Februar 2019

