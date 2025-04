Frank Fussbroich macht seiner Frau Elke eine Liebeserklärung

Frank Fussbroich (56), der bald bei der Reality-Show Kampf der Realitystars zu sehen sein wird, hat seiner Frau Elke (58) eine emotionale Liebeserklärung gemacht. Während der Dreharbeiten in Thailand war der Reality-TV-Star längere Zeit von seiner großen Liebe getrennt. Diese Zeit ohne Elke fiel ihm schwer. "Für mich ist Elke das beste, liebste, schönste Wesen auf der ganzen weiten Welt", schwärmt Frank gegenüber RTLZWEI. Weiter erklärt er: "Sie hat so ein gutes Herz, sie ist so lieb, so zuvorkommend. An ihr ist nichts Böses, nichts Hinterlistiges." Elke sei diejenige gewesen, die er während der Dreharbeiten am meisten vermisst habe.

Für Frank ist es nicht das erste Mal, dass er öffentlich über seine Liebe zu Elke spricht. Die beiden verbindet eine gemeinsame Geschichte, die weit über ihre Ehe hinausgeht. Schon zu seinen frühen Tagen als TV-Star in der Doku-Soap "Die Fussbroichs", die das Leben der Kölner Familie in den 90er-Jahren begleitet, war Elke an seiner Seite. Seither hat sich das Paar erfolgreich durch Höhen und Tiefen manövriert, wie Frank immer wieder in Interviews betont. Auch wenn die Teilnahme an einem Format wie "Kampf der Realitystars" seine Nerven auf die Probe stellte, blieb Elke für ihn gedanklich stets präsent.

Abseits der Reality-Formate genießen Frank und Elke ihr Leben vor allem zusammen. Das Paar ist seit Jahrzehnten unzertrennlich und Frank hat nie einen Hehl daraus gemacht, wie wichtig ihm Harmonie und Zusammenhalt in der Partnerschaft sind. Elke, die Frank als ihren "Fels in der Brandung" beschreibt, hat durch ihre bodenständige und warmherzige Art längst die Herzen der Fans erobert. Auch während der aktuellen Dreharbeiten scheint diese besondere Verbindung ungebrochen, wie Franks liebevolle Worte eindrucksvoll beweisen.

Anzeige Anzeige

Revierfoto/ Actionpress Ex-"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Elke und Frank Fussbroich

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Frank Fussbroich, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige