Frank Fussbroich sicher: Er wird bei KDRS stark polarisieren

Frank Fussbroich (56) sorgt bereits vor seinem ersten Auftritt in der aktuellen Staffel von Kampf der Realitystars für ein Raunen unter Reality-Fans: Der gebürtige Kölner kündigte an, dass es in der Show nach seinem Eintreffen "heftige Auseinandersetzungen" geben werde, aber auch besonders witzige Momente, die viele so vielleicht noch nicht erwartet hätten. Obwohl Frank noch nicht alle Details preisgab, versprach er im Interview mit Promiflash, dass eine bestimmte Aktion von ihm garantiert für Aufsehen sorgen werde. "Da werden die Leute entweder sagen 'Der Typ ist total bescheuert oder der Typ ist total cool'. Mehr darf ich leider noch nicht verraten, weil ich noch nicht zu sehen bin", erklärte er geheimnisvoll.

Mit seinen Aussagen macht Frank Fussbroich unmissverständlich klar: Bei "Kampf der Realitystars" will er nicht Everybody’s Darling sein, sondern für Reibung sorgen, wenn es sein muss. Verbiegen kommt für ihn nicht infrage – stattdessen setzt er auf Authentizität mit Kante. Für Fans der Show, die dieses Jahr erstmals von Talk-Legende Arabella Kiesbauer (56) moderiert wird, klingt diese Ankündigung definitiv vielversprechend. Bereits im Vorfeld betonte Frank, dass er nicht in eine typische "verkrampfte" Rolle schlüpfen will, sondern ganz er selbst bleibt – ehrlich, humorvoll und vielleicht auch ein bisschen unberechenbar.

Frank gilt als Realitystar der ersten Stunde: Seit seinen Anfängen im Fernsehen mit der legendären Sendung "Die Fussbroichs" gehört er zu den bekanntesten Gesichtern des deutschen Reality-TVs. Im Laufe der Jahre hat er sich einen Ruf als authentische und manchmal polarisierende Persönlichkeit erarbeitet. Privat gibt sich der gelernte Betriebsschlosser bodenständig: Er liebt das Gespräch mit seinen Fans und plant, im Falle eines Gewinns der Show mit dem Geld eine Kneipe zu eröffnen. Franks offene Art hat ihm in der Vergangenheit bei vielen Zuschauern Sympathiepunkte eingebracht – ob er damit auch in der berüchtigten KDRS-Sala überzeugt, wird sich bald zur Primetime zeigen.

Instagram / frank_fussbroich Frank Fussbroich, März 2025

RTLZWEI Frank Fussbroich, TV-Urgestein

