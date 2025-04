Frank Fussbroich will mit KDRS-Preisgeld Kneipe eröffnen

Frank Fussbroich (56), bekannt als Reality-TV-Urgestein, plant bereits seinen nächsten Schritt, sollte er die aktuelle Staffel der Show Kampf der Realitystars gewinnen. Der gebürtige Kölner, der durch die legendäre TV-Doku um seine Familie bekannt wurde, hat genaue Vorstellungen davon, wie er die mögliche Gewinnsumme von 50.000 Euro einsetzen will. Gemeinsam mit seiner Frau Elke träumt er davon, eine eigene Kultkneipe in Köln zu eröffnen. "Einfach mal wieder ein Örtchen, wo die Leute ein Bierchen trinken können, knobeln, jemand kann auftreten und singen", verriet Frank in einer Pressemitteilung von RTLZWEI.

Mit seiner Idee möchte Frank, der dank einer OP über 20 kg abgenommen hat, laut eigener Aussage an alte Traditionen anknüpfen und an die rheinische Kneipenkultur erinnern, die seiner Meinung nach in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung verloren hat. "Es gibt keine Kultkneipen mehr und da sollen jetzt die Fussbroichs ins Spiel kommen", erklärte er motiviert. Die geplante Kneipe soll nicht nur ein geselliger Treffpunkt für die Nachbarschaft sein, sondern auch Platz für kleine Live-Auftritte und eine entspannte Atmosphäre bieten – ganz im Zeichen des kölschen Frohsinns. Ob sich sein Plan jedoch realisieren lässt, hängt nun von seinem Abschneiden bei "Kampf der Realitystars" ab.

Frank teilt mit seiner Frau Elke nicht nur den Traum von der Kneipe, sondern auch eine langjährige und beständige Beziehung. Die beiden sind seit vielen Jahren verheiratet und standen schon früher gemeinsam im Rampenlicht, als die "Fussbroichs" durch die Dokumentation über ihr Familienleben den Status als Kultfamilie erreichten. Für den Kölner, der seit den späten 1980er-Jahren im TV präsent ist, geht es bei seinen Projekten immer um Bodenständigkeit und Gemeinschaft – Werte, die ihm sehr am Herzen liegen und die er nun auch in seiner Vision einer neuen Kultkneipe aufleben lassen möchte.

RTLZWEI Frank Fussbroich, TV-Urgestein

Adolph,Christopher / ActionPress Frank und Elke Fussbroich, 2019

