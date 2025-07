Oprah Winfreys Mega-Comeback: Australien-Tour nach 15 Jahren

Oprah Winfrey (71) wird nach 15 Jahren endlich wieder australischen Boden betreten. Im November kehrt die Kult-Moderatorin für eine nationale Tour, bestehend aus fünf exklusiven "In Conversation"-Veranstaltungen, zurück. Diese Auftritte markieren Oprahs erste Australienreise seit 2010, als sie ihre "The Oprah Winfrey Show" in Sydney produzierte. Dabei drehte sie vier Folgen der Show am Opernhaus, das dafür sogar temporär als "Oprah House" umbenannt wurde. Während ihrer diesjährigen Tour, die von TEG Dainty organisiert wird, möchte die US-Ikone auch private Zeit im Land genießen, berichtet die Daily Mail.

Ihr Besuch im Jahr 2010 blieb unvergessen: Oprah brachte damals 300 Fans aus den USA mit und sorgte mit großzügigen Überraschungen für Spenden. An einen krebskranken Mann spendete sie beispielsweise 85.000 Euro und sorgte für Aufsehen. Schauspieler Hugh Jackman (56), der bei einem spektakulären Auftritt mit einer Seilrutsche am Opernhaus beteiligt war, erlitt eine leichte Verletzung, ließ sich jedoch nicht davon abhalten, Oprah die australische Delikatesse "Vegemite" näherzubringen. Gleichzeitig löste die Reise auch Kritik aus, da sie australischen Steuerzahlern 4,3 Millionen Euro kostete. Trotzdem schufen die ausgestrahlten Episoden mit Blick auf Touristenattraktionen globale Aufmerksamkeit.

Oprahs Karriere begann in den 1980er-Jahren als Schauspielerin in Steven Spielbergs (78) "Die Farbe Lila", bevor sie als Gastgeberin der "Oprah Winfrey Show" weltweit Erfolg hatte. Die Unternehmerin und Moderatorin ist für ihre herzlichen Gesten bekannt, etwa die Verteilung von Geschenken. Ihre ikonischen Sätze wie: "Du kriegst ein Auto, und du kriegst ein Auto und du kriegst auch ein Auto" haben vermutlich noch einige im Kopf. Privat ist Oprah seit Jahren glücklich liiert, hat jedoch nie geheiratet. Ihre weltweite Beliebtheit erklärt sich nicht nur durch ihren beruflichen Erfolg, sondern auch durch ihre Fähigkeit, sich auf Menschen einzulassen. Fans können sich sicher sein, dass ihre bevorstehende Tour ähnlich denkwürdige Momente bieten wird wie damals in Sydney.

Getty Images Oprah Winfrey, Dezember 2024

Getty Images Hugh Jackman und Oprah Winfrey im Jahr 2010

Getty Images Oprah Winfrey, Moderatorin