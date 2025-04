Offene Worte: MontanaBlack hat Angst, jung zu sterben

MontanaBlack (37), mit bürgerlichem Namen Marcel Eris, zeigt sich in einem neuen Video auf Kai Pflaumes (57) YouTube-Kanal "Ehrenpflaume" so offen wie selten. Der Social-Media-Star spricht bei einem Wiedersehen mit Kai unter anderem über seine Vergangenheit, seine aktuelle Lebenssituation und seine Ängste – allen voran die Sorge, früh zu sterben. "Ich habe schon Angst, früh zu sterben", gibt er im Gespräch zu und ergänzt: "Ich weiß nicht, warum – aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich alt werde." Während die beiden bei Marcel zu Hause in entspannter Atmosphäre über das Leben plaudern, sprechen sie auch Themen wie seine Familie, Zukunftspläne und seine Gesundheit an.

Im Verlauf des Treffens gesteht Marcel, dass ihn der eigene Lebensstil immer wieder nachdenklich stimmen würde. Jahrelang habe er beim Thema Ernährung "nie richtig aufgepasst", stattdessen "viel Scheiße reingeknallt". Nach eigenen Angaben rauche er bereits seit vielen Jahren und ist inzwischen lediglich vom klassischen Rauchen zum Vaping gewechselt. Dazu komme die Sorge über die eigenen Zukunftsperspektiven: Gerade der Gedanke, irgendwann Vater zu werden – womöglich erst mit fast 40 – beschäftige ihn sehr. "Wenn ich jetzt ein Kind bekomme, bin ich fast 40. Wenn der Kleine zehn ist, bin ich fast 50. (…) Werde ich da noch mithalten können?", fragt MontanaBlack nachdenklich in die Runde.

Marcel lässt im Gespräch immer wieder durchblicken, wie groß die Diskrepanz zwischen dem Social-Media-Phänomen MontanaBlack und dem Privatmenschen Marcel ist. Neben teuren Gucci-Shirts und seinem auffälligen Streaming-Set-up sei ihm vor allem Privatsphäre im eigenen Zuhause wichtig geworden. Seine Leidenschaft für Graffiti und Gaming habe er zwar nie verloren, doch die Ängste um die eigene Zukunft und die Überlegungen zur eigenen Gesundheit zeigen eine verletzlichere Seite von ihm, die Fans nur selten erleben. Wer die Entwicklung des Mannes aus Buxtehude über Jahre verfolgt hat, dürfte bemerken, dass sich hinter der Marke MontanaBlack ein Mensch verbirgt, der mittlerweile viel über sich und seine Entscheidungen nachdenkt.

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Instagram / montanablack MontanaBlack im Februar 2019

