Fall wird verhandelt: MontanaBlack erhielt Morddrohungen

Am Mittwoch begann in Duisburg der Prozess gegen Firat C., einen TikToker, der auf der Plattform als "BerryBraun" bekannt ist. Wie Bild berichtet, muss sich der 32-Jährige wegen Morddrohungen gegen MontanaBlack (36), der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, verantworten. Die Vorwürfe gegen Firat beinhalten bedrohliche Aussagen, die er in zwei TikTok-Livestreams am 25. April 2023 gemacht haben soll. In diesen Streams bedrohte er MontanaBlack unter anderem mit dem Tod und forderte von ihm eine Zahlung von 30.000 Euro.

Während des Livestreams beschimpfte und beleidigte der TikToker den Streamer aufs Übelste. "MontanaBlack, wenn ich dich irgendwo sehe, wenn ich dich irgendwo erwische, ich werde dir das Leben nehmen" und "Denk ja nicht, Montana Black, Monte, aus Buxtehude, dass du deine 30.000 Euro nicht zahlst und einfach abhauen kannst mit deinem dreckigen Auto, [...] ich werde dich jagen", soll er gesagt haben. Sein Verteidiger Burkhard Benecken zeigt sich bezüglich der Tat seines Mandanten zwiegespalten. Einerseits zeige Firat Reue: "Mein Mandant schämt sich für die peinlichen und unverschämten Aussagen, die er in benebeltem Zustand gepostet hat. Er möchte MontanaBlack persönlich um Entschuldigung bitten." Andererseits glaubt der Anwalt, dass die Aktionen seines Mandanten juristisch nicht als versuchte Erpressung, sondern als Nötigung und Ehrverletzung einzustufen sind.

MontanaBlack gehört mit fast sieben Millionen Followern auf Instagram und YouTube zu den bekanntesten deutschen Influencern. Seine Videos auf Twitch erreichen ebenfalls Millionen von Zuschauern. Bekannt wurde er durch seine direkten und oftmals kontroversen Kommentare, die ihm eine große und treue Fangemeinde verschafften. Allerdings gibt es darunter auch Personen wie Firat, der ein Problem mit dem Streamer zu haben scheint. Der Angeklagte ist bereits mehrfach vorbestraft. Ein Geständnis fehlt zum jetzigen Zeitpunkt noch.

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juli 2022

Instagram / montanablack MontanaBlack, Streamer

