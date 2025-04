Shopping-Guide: Bill Gates' Tochter startet kostenlose App

Phoebe Gates, die jüngste Tochter von Bill Gates (69), hat gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Sophia Kianni eine neue Shopping-App auf den Markt gebracht. Seit Donnerstag, dem 24. April, ist das mit Spannung erwartete Projekt People zufolge für alle Nutzerinnen und Nutzer kostenlos verfügbar: "Phia", wie die App heißt, steht im App Store und als Chrome-Erweiterung bereit und soll das Online-Shopping revolutionieren. Das Besondere daran: Mithilfe von künstlicher Intelligenz hilft Phia dabei, auf über 40.000 Shopping-Seiten blitzschnell die besten Preise für Mode zu finden – ganz gleich, ob per Smartphone oder am Desktop. Wer beim Stöbern auf ein interessantes Teil stößt, kann mit einem Klick auf den "Soll ich das kaufen?"-Button sofort den Preis checken lassen und erfährt in wenigen Sekunden, ob es sich um ein faires Angebot handelt – oder ob es bessere Alternativen gibt.

Hinter der cleveren App-Idee steht mehr als bloß die Liebe zum Shoppen. Die Geschäftspartnerinnen und Co-CEOs arbeiten seit Monaten an ihrem Herzensprojekt und präsentieren Phia als eine Art "Google Flights für Fashion", wie sie gegenüber People betonten. Nutzerinnen und Nutzer bekommen ganz ohne lästige Werbeanzeigen oder nerviges Scrollen eine Übersicht der besten Angebote und können sogar bei Secondhand-Portalen auf Schnäppchenjagd gehen. Dass es ihnen ernst ist, zeigen auch die Erfahrungen aus ihrem Studium: Phoebe und Sophia, die sich an der Stanford University einst als Mitbewohnerinnen kennenlernten, entwickelten aus einer gemeinsamen Leidenschaft für Mode und Technologie die Idee, künstliche Intelligenz zum Einkaufsberater zu machen.

Privat gilt Phoebe, geboren als Tochter von Bill und Melinda Gates (60), als aufgeschlossen und unternehmerisch. Trotz des berühmten Elternhauses setzt sie ganz bewusst auf eigene Projekte und Freundschaften, wie ihre enge Verbindung zu Sophia zeigt. Sophia erzählte People, dass ihre Freundschaft anfangs eher einem Zufall zu verdanken war – eigentlich sollten beide mit einer anderen Kommilitonin zusammenziehen, landeten dann aber gemeinsam im Studentenwohnheim. So entstand aus einer Schicksalsbegegnung eine Partnerschaft, die nun mit ihrer App Phia das Online-Shopping ein Stück einfacher und günstiger machen will.

Getty Images Bill Gates, Phoebe Gates, 8. Juni 2022, Time100-Gala in der Frederick P. Rose Hall

Getty Images Phoebe Gates im Oktober 2024 in New York

