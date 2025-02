Bill Gates genießt romantische Momente mit seiner Paula

Bill Gates (69) und Paula Hurd zeigen sich Seite an Seite: Bei einem Stopp seiner Buch-Tour in San Francisco präsentierte sich der Microsoft-Mitgründer am Dienstagabend mehr als entspannt beim Turteln mit seiner Partnerin, wie People berichtet. Nach einer Diskussionsrunde zu seinem neuen Buch "Source Code: Meine Anfänge", moderiert von Schauspieler Dax Shepard (50), wurde das Paar in trauter Zweisamkeit vor dem Curran Theatre gesichtet. Ein Foto, das Dax via Instagram-Story geteilt hatte, zeigte Bill lachend an Paulas Seite. Rund 1.700 Gäste hatten an diesem Abend gespannt den Anekdoten des milliardenschweren Unternehmers gelauscht.

Paula war nicht nur an diesem Abend an Bills Seite, sondern unterstützte ihn offenbar während der gesamten Buch-Tour. In seinem Werk, das als erster Teil einer geplanten Trilogie erschienen ist, erzählt Bill die Geschichte seiner frühen Jahre – von seiner Kindheit bis hin zur Gründung von Microsoft. Paula, so der Unternehmer laut People, gehörte zu den ersten Leserinnen seines Manuskripts. Seit Februar 2023 gelten die beiden offiziell als Paar. Ihre Liebe wurde etwa zwei Jahre nach Bills Trennung von Melinda Gates (60) und vier Jahre nach dem Tod von Paulas Ehemann, dem ehemaligen Oracle-CEO Mark Hurd, bekannt.

Dass Bill und Paula sich auf persönlicher Ebene gefunden haben, scheint beiden nach ihren Verlusten neuen Halt zu geben. Paula, selbst Mutter von zwei Töchtern, und Bill, der drei erwachsene Kinder mit Melinda hat, verbindet dabei nicht nur ihr privates Glück, sondern offenbar auch beruflich ein unterstützender Umgang miteinander. Bill, der sich vor wenigen Tagen erstmals öffentlich über die Beziehung äußerte, betonte in der Today Show, wie dankbar er sei, Paula heute an seiner Seite zu wissen.

Getty Images Paula Hurd und Bill Gates bei Olympia 2024

Getty Images Melinda und Bill Gates

