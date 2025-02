Skurrile Erfahrung: Bill Gates erzählt von erstem LSD-Trip

Bill Gates (69), Mitgründer von Microsoft und einer der bekanntesten Unternehmer der Welt, hat in seiner Anfang Februar erschienenen Autobiografie "Source Code: Meine Anfänge" überraschende Details über einen besonderen Moment seiner Jugend geteilt. Im ersten Band der geplanten Trilogie erinnert er sich an das Jahr 1973, als er zum ersten Mal LSD nahm. Damals war er erst 17 Jahre alt. Der Anlass war skurril: Sein High-School-Schwarm Vicki hatte ihm einen Korb für den Abschlussball gegeben. Bill gesteht: "Ich brauchte eine Weile, um die Abfuhr zu verdauen. Danach vermied ich es eine Zeit lang, mich angreifbar zu machen." Wenig später nahm Bill an einem traditionellen Ausflug der Abschlussklasse teil, der auf Bainbridge Island im US-Bundesstaat Washington stattfand. Dort habe er nach einem Joint die Entscheidung getroffen, die Droge doch auszuprobieren.

Sein Freund und späterer Microsoft-Partner Paul Allen (✝65) soll ihn allerdings schon häufiger zum Konsum von Drogen gedrängt haben: "Paul hatte mir immer eingeredet, ich müsse meine eigene 'Erfahrung' mit LSD machen, aber ich war standhaft geblieben." Der psychedelische Trip verlief letztlich jedoch nicht völlig reibungslos, wie Bill in dem Buch schildert. Ein Teil der Erfahrung sei für ihn berauschend gewesen – allerdings zeigte sich die Wirkung der Droge auch am nächsten Morgen, als er beim Zahnarzt einen Termin hatte: "Ich saß da und starrte in das Gesicht meines Arztes, unsicher, ob das, was ich sah und fühlte, wirklich geschah." Der damals Jugendliche habe mit sich gerungen, ob er den Behandlungsstuhl verlassen sollte, entschied sich aber, trotz seines fragilen Zustands einfach sitzen zu bleiben. Diese Lektion prägte ihn nachhaltig: "Ich schwor mir, würde ich jemals wieder LSD nehmen, es nicht alleine zu tun und sicherzustellen, dass ich am nächsten Tag nichts vorhabe."

Privat ist der sozial engagierte Tech-Nerd mit Paula Hurd, der Witwe des ehemaligen Oracle-CEO Mark Hurd, liiert. Er ist stolzer Vater von mittlerweile drei erwachsenen Kindern, die er gemeinsam mit seiner Ex-Frau Melinda Gates (60) großzog. Mit seiner Stiftung setzt er sich intensiv gegen Hunger und Armut ein und fördert Bildung weltweit. Mit einer jährlichen Spende von etwa 9 Milliarden US-Dollar bekräftigte er sein Ziel, in den kommenden Jahrzehnten den Großteil seines Vermögens für Hilfsbedürftige zu nutzen. Dazu erklärte Bill, der unter den Top Ten der reichsten Menschen der Welt ist, in einem Interview mit CNN: "Ich selbst veranlasse den Verlust meines Platzes auf dieser Liste und ich werde stolz sein, wenn ich aus dem Ranking mal ganz herausgefallen bin."

HOLLYWOOD PIX Polizeifoto von Bill Gates, Dezember 1977

Getty Images Bill Gates mit seiner Freundin Paula Hurd, im März 2024

