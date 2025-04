So geht es Serkan Yavuz mit der Trennung von seiner Samira

Serkan Yavuz (32) hat sich auf Instagram den Fragen seiner Follower gestellt und dabei offenbart, wie er die Trennung von Samira Yavuz (31) erlebt. Ein Fan wollte wissen, wie es ihm mit dem Liebes-Aus geht. Der Reality-TV-Star antwortete ehrlich: "Mal besser und dann gibt es wieder Tage, die richtig beschissen sind. Ablenkung mit den Kindern oder irgendwas an Aufgaben tut immer gut." Serkan deutet damit an, dass der Alltag zwischen Höhen und Tiefen schwankt – allerdings ist er an der Situation ja auch selbst schuld. Immerhin hat er seine langjährige Partnerin betrogen.

Die Trennung der beiden wurde in den letzten Wochen immer wieder zum Thema, denn besonders im Hinblick auf ihre beiden Töchter versuchen Serkan und Samira, einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. Wie bereits im Podcast von Samira betont wurde, wird auch nach der Trennung gemeinsam gefeiert: Die anstehenden Geburtstage der gemeinsamen Kinder wollen sie als Familie – inklusive beider Großelternteile – gemeinsam verbringen. Während Samira offen sagt, dass für sie eine Zusammenarbeit zum Wohl der Kinder selbstverständlich ist, spricht Serkan nun über die emotionalen Herausforderungen, die der gemeinsame Alltag auch für ihn als Vater mit sich bringt.

Die Trennung ist für Serkan also nicht einfach. Allerdings ist es Samira, die richtig leidet – immerhin wurde sie hintergangen. Jedoch hält sich die zweifache Mama damit zurück, öffentlich gegen ihren Noch-Ehemann zu schießen. Stattdessen richtet sie ihre Wut hauptsächlich gegen die Dame, mit der Serkan ihr fremdgegangen ist: Evanthia Benetatou (33). Dass sie Serkan nicht beschimpfen will, hat auch einen Grund. "Was ich definitiv niemals machen werde, egal, was der sich geleistet hat, ich werde niemals so schlecht über den reden, dass meine Mädels eine Einstellung ihm gegenüber haben, nur weil ich so anti bin", erklärte sie in ihrem Podcast "Main Character Mode".

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz im Dezember 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz im Juli 2023

