"Hat sie nicht mehr alle": Samira Yavuz schießt gegen Eva

Samira Yavuz (31) hat in der neuesten Folge ihres Podimo-Podcasts "Main Character Mode" einmal mehr für klare Worte gesorgt und gegen Evanthia Benetatou (33) ausgeteilt. Die Reality-TV-Bekanntheit zeigte sich empört über Evas Verhalten, die im vergangenen Jahr in einen Seitensprung mit Samiras Noch-Ehemann Serkan Yavuz (32) verwickelt war. Besonders die Tatsache, dass Eva ihrer Meinung nach "Reichweite auf dem Leid anderer generiert", bringt Samira auf die Palme. "Hier wurden so viele Grenzen überschritten, die hat sie ja so komplett nicht mehr alle", wetterte die zweifache Mutter.

Der konkrete Auslöser für Samiras Ärger scheint ein Social-Media-Clip von Eva gewesen zu sein, in dem sie die Geschehnisse um die Ehe von Serkan und Samira parodierte. Die 31-Jährige machte dennoch in ihrem Podcast deutlich, dass ihre Kritik keineswegs als Racheakt gedacht sei: "Sorry, aber ich stimme weder dieser übertriebenen Selbstdarstellung zu noch stimme ich dem zu, was sie da sagt." Bereits zuvor ließ Samira keinen Zweifel daran, dass Eva mit ihrem Verhalten Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit suche.

Eva ist bereits für ihre polarisierenden Auftritte und Statements in der Reality-TV-Szene bekannt. Bereits vor wenigen Tagen sorgte sie mit einem satirischen Video, in dem sie unter anderem Samira und Lisha Savage imitierte, für Aufsehen. Samira hatte sich bereits öffentlich entsetzt gezeigt und das Video als respektlos empfunden – insbesondere, weil Eva kritische Stimmen ins Lächerliche gezogen habe. "Ich bin so schockiert. Ich kann echt nicht glauben, dass dieses Video existiert", machte die zweifache Mutter in ihrer Instagram-Story deutlich und fügte hinzu: "Wenn deine Reue echt wäre, dann wäre Schweigen deine Antwort gewesen – nicht Nachäffen."

Anzeige Anzeige

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz im April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige