Samira Yavuz und Serkan feiern Kindergeburtstage gemeinsam

Samira (31) und Serkan Yavuz (32) geben sich als eingespieltes Team, wenn es um ihre beiden Töchter geht. Im Mai stehen gleich zwei Geburtstage der kleinen Valea und Nova an – und Samira macht in ihrem Podcast "Main Character Mode – Realtalk mit Samira" deutlich, dass sie und Serkan diese Feste selbstverständlich gemeinsam ausrichten werden. "Natürlich feiern wir diesen Geburtstag zusammen. Da wird er da sein, da wird seine Familie da sein, da wird meine Familie da sein, das ist ganz klar", stellt Samira klar. Trotz ihrer Trennung sei es für sie selbstverständlich, dass beide Elternteile für ihre Kinder zusammenkommen.

Im Podcast betont die Reality-TV-Darstellerin, dass das Verhältnis zu Serkan gerade in Hinblick auf die Kinder stabil und respektvoll ist. Sie versteht nicht, warum dies für einige Menschen ein Problem darstellt: "Insofern ist das Verhältnis also dahingehend gut und nichts anderes möchte ich auch und deswegen freue ich mich auch schon extrem auf die Geburtstage." Auch für Serkan sei es zwar nicht immer einfach, im Beisein aller Beteiligten, inklusive beider Familien, zu feiern, doch Samira weiß seine Bereitschaft, sich der Situation zu stellen, sehr zu schätzen: "Ich finde es gut, dass er sich dem stellt und dass wir das hier dann auch so als Familie trotz allem feiern können, weil so muss das sein und nichts anderes ist für mich akzeptabel."

Hinter den Kulissen blicken Samira und Serkan inzwischen auf eine bewegte gemeinsame Zeit zurück. Kennengelernt hat sich das Paar ursprünglich im Rampenlicht einer TV-Kuppelshow und begeisterte daraufhin mit ihrem Familienglück zahlreiche Fans im Netz. Auch nach dem Liebes-Aus demonstrieren sie, dass ein freundschaftliches und respektvolles Miteinander möglich ist. Trotz etlicher Anfeindungen im Netz gegen ihren Ex aufgrund seiner Affäre hält sich die 31-Jährige bisher zudem ganz bewusst zurück.

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz und ihre zwei Töchter im August 2024

Instagram / samirayasminleila Samira Klampfl im März 2023

