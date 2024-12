Job gekündigt: Will Cedric Beidinger jetzt wieder ins TV?

Der Reality-TV-Star und Influencer Cedric Beidinger (31) hat seinen Job als Polizist aufgegeben und strebt nun neue berufliche Wege an. In einem Interview mit Promiflash verriet der ehemalige Big Brother-Gewinner, dass er außerdem nicht abgeneigt sei, wieder an TV-Formaten teilzunehmen. Vor allem auf eine Art von Formaten hat er besonders Lust. Cedric betonte: "Also abgeneigt, ein neues Format zu machen, bin ich nie! Vor allem, wenn es mit Spielen zu tun hat." Zudem erklärte er, dass er sich sowohl auf seine Aktivitäten in den sozialen Medien konzentrieren möchte als auch offen für neue Fernsehprojekte ist.

Auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, in Zukunft wieder als Polizist zu arbeiten, antwortete Cedric: "Sag niemals nie! Aber ich wüsste nicht, aus welchen Gründen ich nochmal zur Polizei gehen sollte." Er betonte, dass er beruflich für sich die bessere Wahl getroffen habe und sich auf die daraus resultierende Zukunft freue. Seine Fans dürfen also gespannt sein, welche neuen Projekte er in Angriff nehmen wird.

Bekannt wurde Cedric Beidinger durch seinen Sieg bei der 13. Staffel von "Big Brother" im Jahr 2020. Seitdem teilt er auf seinen Social-Media-Kanälen Einblicke in sein Leben und begeistert zahlreiche Follower mit seinem Charme und seiner Offenheit. Aber nicht nur beruflich tut sich einiges bei dem Realitystar – auch privat hat er große Pläne. Seine Freundin Eliza Klenner und er wollen ein Kind bekommen. Dafür greift das Paar auf künstliche Befruchtung zurück.

Anzeige Anzeige

Instagram / cedricbeidinger Cedric Beidinger, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Cedric Beidinger Cedric Beidinger und Eliza Klenner

Anzeige Anzeige