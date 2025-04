Stefan Raab wirbelt mit den "Let's Dance"-Tänzern in den Mai

Am 30. April wird traditionell in den 1. Mai getanzt – und das auch in der Welt der Promis. TV-Urgestein Stefan Raab (58) lässt es sich ebenfalls nicht nehmen, seine Gameshow Du gewinnst hier nicht die Million mit einem Mai-Special aus der Osterpause zurückzuholen. Wie RTL verkündet, schnappt er sich dafür kurzerhand die Let's Dance-Profitänzer Malika Dzumaev (34), Renata Lusin (37) und Massimo Sinató (44). Sie werden mit dem Moderator am Mittwochabend über das Parkett fegen.

Aber nicht nur sie sind in Stefans Sendung mit von der Partie: Auch der Das große Promi-Büßen-Abbrecher Thorsten Legat (56) ist zu Gast sowie Wursttorten-Spezialistin Anna Burkardt. Nicht fehlen wird natürlich Stefans langjähriger Kollege und Freund Elton (54), der seine Backkünste zum Besten geben wird. Außerdem sorgt Stargeiger David Garrett (44) für musikalische Unterhaltung.

Ob sich Thorsten in der kommenden "Du gewinnst hier nicht die Million"-Folge erneut von dem 58-Jährigen lumpen lassen wird? Zuletzt pfefferte der frühere TV Total-Moderator einige saftige Sprüche gegen den Vater von Nico Legat (27). Zwar versuchte der Reality-TV-Darsteller, die fiesen Witze von Stefan nicht an sich herankommen zu lassen, für ein Duell reichte es letztendlich jedoch nicht. Ob sich das diesmal ändert, können Fans der Sendung am 30. April auf RTL+ streamen oder zur Primetime auf RTL im Free-TV mitverfolgen.

RTL / Raab Entertainment / Julia Feldhagen Elton bei "Du gewinnst hier nicht die Million", April 2025

RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Thorsten Legat bei "Du gewinnst hier nicht die Million", April 2025

