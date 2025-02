Anthony Mackie wünscht sich Shah Rukh Khan als Marvel-Star

Anthony Mackie (46) hat in einem Interview mit Kevin Zingkhai, welches auf Instagram zu finden ist, erneut für große Aufmerksamkeit gesorgt. Während der Promotour für den kommenden Marvel-Film "Captain America: Brave New World" verriet Anthony, welchen Bollywood-Star er sich im Marvel-Universum vorstellen könnte. Auf die Frage, welchen indischen Helden er als nächsten Avenger rekrutieren würde, enthüllte der Schauspieler: "Ich denke, Shah Rukh Khan. Er ist der Beste." Grundsätzlich denkbar wäre es – er zählt weltweit zu den beliebtesten Bollywood-Stars und hat eine riesige Fangemeinde, auch außerhalb Indiens.

Der von Julius Onah inszenierte "Captain America: Brave New World" ist der nächste Teil der beliebten Marvel-Reihe und läuft seit dem 14. Februar 2025 in den Kinos. Mit diesem Projekt tritt Anthony in große Fußstapfen: Vor ihm spielte immerhin Fanliebling Chris Evans (43) die Titelrolle. Doch mit dem 46-Jährigen wird nun ein völlig neues Kapitel aufgeschlagen. Neben dem neuen Hauptdarsteller sind auch Stars wie Harrison Ford (82), Danny Ramirez und Shira Haas (29) mit von der Partie.

Sein indischer Kollege ist derweil mit seinem eigenen Mega-Projekt beschäftigt. In Shah Rukhs (59) kommenden Film "King", bei dem er erstmals mit seiner Tochter Suhana Khan (24) vor der Kamera stehen wird, erwarten die Fans actiongeladene Szenen und Adrenalinkino vom Feinsten. Eine Quelle versprach gegenüber Bollywood Hungama, dass der Film ganz sicher für Begeisterung sorgen wird: "'King' ist ein ehrgeiziger Actionfilm, wie man ihn sich nicht vorstellen kann."

Getty Images Anthony Mackie, Februar 2025

Getty Images Suhana Khan, November 2024

