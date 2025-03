Dicker Blumenstrauß: Ist Lola Weippert etwa wieder vergeben?

Lola Weippert (28) bringt mit ihrem Privatleben aktuell die Gerüchteküche zum Brodeln. Vor einigen Tagen postete sie ein Pic, auf dem eine Männerhand ihren Kopf streichelte. Nun teilt sie außerdem ein Bild, auf dem sie breit lächelnd einen großen Strauß roter Rosen in die Kamera hält. Dazu schreibt sie: "Blicke sagen mehr als tausend Worte." Die Fans in den Kommentaren vermuten daraufhin, dass die Moderatorin mittlerweile wieder in festen Händen ist. "Ich freue mich so für dich", "Da kann man sich nur mitfreuen" und "Es sei dir/euch so sehr gegönnt", freuen sich die Fans in den Kommentaren über Lolas vermutetes Liebesglück. "Du bist endlich in festen Händen? Das freut mich für dich", schrieb zudem ein Follower.

In seiner Story betont der Temptation Island-Host zudem, erst mal keine weiteren Infos preisgeben zu wollen: "Ich werde euch keinen Namen nennen oder Infos geben, und ich hoffe, dass die Medien die Füße stillhalten und niemand irgendwo irgendwelche Fotos macht. Denn das bisschen Privatsphäre ist mir sehr wichtig." Auf die Frage eines Fans, wem die Hand auf einem ihrer Fotos gehört, schreibt sie zudem vielsagend: "Also meine Hand ist es nicht und die meiner Schwester auch nicht."

Schon mit dem vorigen Post hatte Lola reichlich Spekulationen über ihren Beziehungsstatus ausgelöst: Zu besagtem Schnappschuss einer Hand, die sanft auf ihrem Kopf liegt, schrieb sie: "Mich hat es erwischt." Dazu lächelte sie verlegen in die Linse. Obwohl sie nicht genauer darauf einging, vermuteten viele Follower, dass die TV-Bekanntheit wieder auf Wolke sieben schwebt. "Genieße deine Schmetterlinge, liebe Lola" und "Wie schön Liebe an dir aussieht", lauteten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

AEDT / ActionPress Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, März 2025

