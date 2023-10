Jay Khan wurde bei US5 vor allem von Männern angehimmelt!

Er eroberte die Herzen im Sturm! Von 2005 bis 2009 war Jay Khan (41) Mitglied der Boyband US5. Die Musiker landeten Hits wie "Maria" oder "Baby I Like". Irgendwann lief es aber nicht mehr so gut für die Gruppe, die sich schließlich wegen mangelnden Erfolgs auflöste. Von da an startete Jay mit seiner Solokarriere durch und gründete sogar weitere Bands. Auf seine Boyband-Zeiten blickt er trotzdem gerne zurück: Jay gesteht, dass er sogar häufiger von Männern angehimmelt wurde.

"Natürlich hatte ich auch viele männliche Fans, die nicht nur meine Musik toll fanden. Auf mich standen gefühlt mehr Männer als Frauen", gibt er gegenüber Bild zu. Schlimm habe er das aber nie gefunden: "Aber das hat mich nicht gestört, im Gegenteil. Ich empfand das durchaus als Kompliment – auch wenn ich hetero bin." Einen Unterschied habe er zwischen den Geschlechtern nie gemacht: "Ich habe viele Liebesbriefe von Männern erhalten, über die ich mich genauso gefreut habe wie über die von Frauen. Und natürlich bekam ich hier und da auch eindeutige Angebote, die ich aber immer freundlich abgelehnt habe."

Trotzdem habe sich Jay sein Image als angehimmelter Popstar auch manchmal zunutze gemacht: "Natürlich haben wir früher schon mal Groupies mit aufs Hotelzimmer genommen. Allerdings unterschied ich immer strikt zwischen Groupies und echten Fans." Mit Fans habe er nie etwas angefangen.

Getty Images Die Boyband US5 im März 2007

Getty Images Jay Khan im September 2009

Getty Images US5 im Dezember 2006

