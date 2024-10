Nach Mastektomie: Olivia Munn zeigt ihre Operationsnarben

Olivia Munn (44) hat für die neueste Kampagne von Kim Kardashians (44) Marke Skims die Hüllen fallen lassen, um ein wichtiges Zeichen zu setzen. In verschiedenen Unterwäsche-Bestsellern zeigt die Schauspielerin mit Stolz ihre Operationsnarben unter ihren Brüsten, die Resultate ihrer Doppelmastektomie und Brustrekonstruktion. "Mitten im letzten Shooting der Skims-BH-Kampagne beschloss ich, dass ich es leid war, wegen meiner Mastektomie-Narben unsicher zu sein", betont sie unter den Fotos, auf Instagram und fügt hinzu: "Jeder Fleck, den das Leben auf meinem Körper hinterlassen hat, ist der Beweis dafür, wie hart ich gekämpft habe. Ich hoffe, dass andere Frauen, die wegen ihrer Narben verunsichert waren, diese Fotos sehen und all die Liebe spüren, die ich ihnen schicke."

Im Interview bei der "Today"-Show sprach die 44-Jährige ausführlich über die Hintergründe des Shootings. Sie erzählte, dass ursprünglich geplant war, ihre Narben mit Make-up und Kleidung zu verdecken. Doch als dies schwierig umzusetzen war, entschied sie sich, das Gespräch mit den Verantwortlichen bei Skims zu suchen, um die Idee vorzuschlagen, die Narben sichtbar zu lassen – die Verantwortlichen unterstützten ihre Vision voll und ganz und setzten sie direkt um. Die besondere Kampagne ist im Rahmen des Brustkrebsmonats rausgekommen – Skims spendet zehn Prozent der Erlöse aus dem Verkauf der BHs während dieser Zeit an die Organisation Susan G. Komen, die sich dem Kampf gegen Brustkrebs widmet.

Oliva hatte im April 2023 die Diagnose Brustkrebs erhalten, teilte die Neuigkeiten aber erst ein Jahr später mit der Öffentlichkeit in einem emotionalen Post auf Instagram. In den Monaten nachdem die Krankheit bei ihr festgestellt worden war, musste sich die "The Newsroom"-Darstellerin insgesamt vier Operationen unterziehen und lange im Krankenhaus behandelt werden. In dieser Zeit war ihr besonders ihr Mann John Mulaney (42) eine große Stütze. "Ich bin John so dankbar für die Nächte, die er damit verbracht hat, zu recherchieren, was jede Operation und jedes Medikament bedeutete, welche Nebenwirkungen und welche Genesung ich erwarten konnte", schrieb Olivia, die nach ihrer Behandlung krebsfrei ist. Mit ihrem Mann ist sie seit 2021 liiert – im November desselben Jahres kam ihr Sohn Malcolm auf die Welt, ihre Tochter Mei wurde per Leihmutter erst vor rund einem Monat geboren.

Instagram / oliviamunn Olivia Munn während der Untersuchungen im Krankenhaus

Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn mit ihrer Tochter

