Entwicklung ihrer Zwillinge: Mama Clea-Lacy Juhn ist dankbar

Clea-Lacy Juhn (33) teilt voller Freude Einblicke in das Leben mit ihren Zwillingen Mika und Mišah. Die beiden Jungs kamen vor neun Monaten als Frühchen zur Welt und sorgen nun dafür, dass zu Hause ordentlich Action herrscht: In einer Instagram-Story zeigte die einstige Der Bachelor-Kandidatin nun, wie Söhnchen Mika schon flink krabbelnd versucht, die Treppe zu erklimmen. "Mika ist so flink und schnell. Er ist Mišah immer ein bisschen voraus, aber Mišah schaut es sich dann innerhalb kürzester Zeit bei seinem Bruder ab", lässt sie ihre Fans wissen.

Dass heute alles nahezu normal läuft, war gerade zu Beginn nicht selbstverständlich. Beide Jungs wurden in der 34. Schwangerschaftswoche mit jeweils 2.200 Gramm geboren – der Start ins Leben war holprig, Clea-Lacy selbst musste zehn Wochen im Krankenhaus verbringen. In einem Kommentar reagiert sie offen auf die Erinnerungen einer Followerin, wie winzig die Jungs bei der Geburt waren: "Oh ja, dem kann ich nur zustimmen. Ich vergleiche meine Jungs nicht, aber als Frühchenmama hat man zu Beginn so viele Ängste und Sorgen. Man hofft auf eine gute Entwicklung und wenn ich dann sehe, wie toll sie sich machen, bin ich einfach nur glücklich und dankbar." Sie betont auch, dass beide vom fetofetalen Transfusionssyndrom (kurz: FFTS) betroffen waren – eine Herausforderung, die die ersten Monate überschattete.

Die Reality-TV-Bekanntheit spricht nicht nur offen über die eigene Unsicherheit, sondern möchte auch anderen betroffenen Müttern Mut machen. "Ich hoffe sehr, dass ich vielen Frühchenmamas Hoffnung schenken kann und euch mit meinem Profil Mut machen kann, nach all dem, was hinter uns liegt", erzählt sie in ihrer Story. Clea-Lacy gibt dabei immer wieder private Einblicke in den turbulenten Familienalltag: Mittlerweile krabbeln Mika und Mišah um die Wette, ziehen sich überall hoch und brabbeln munter drauflos.

Instagram / clea_lacy Influencerin Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingsjungs

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit einem ihrer Zwillingsbabys, Januar 2025

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin