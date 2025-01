Zehn Wochen im Krankenhaus: Clea-Lacy Juhn reflektiert 2024

Clea-Lacy Juhn (33) hat ein aufregendes Jahr hinter sich: Im Februar verkündete die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin, dass sie und ihr Mann Hasim ihren ersten Nachwuchs erwarten. Schnell stellte sich heraus, dass die beiden Zwillinge bekommen. In der Schwangerschaft lief aber nicht alles rund und so musste sich die Influencerin einer Operation unterziehen und zehn Wochen im Krankenhaus das Bett hüten. Nun erinnert sich Clea-Lacy in einem emotionalen Rückblick auf Instagram an die turbulente Zeit zurück. "2024 hat mir das größte Geschenk gemacht, das es gibt – meine wundervollen Söhne. Sie sind mein größtes Glück", betont die zweifache Mama und ergänzt: "Trotz all der Strapazen, Enttäuschungen, prägenden Momente, die ich in diesem Jahr erleben musste, überwiegt das Glück, Mišah und Mika gesund in meinen Händen zu halten."

Trotzdem erinnert sich die Content Creatorin auch an die schweren Zeiten. "Zehn Wochen lag ich im Krankenhaus in einem Zimmer in einem Bett. Zehn Wochen voller Angst und Sorge. Die Zeit hat mich geprägt und lässt mich so schnell nicht vergessen", gibt Clea-Lacy ehrlich zu. Doch sie zieht auch positive Erkenntnisse aus den schlimmen Tagen: "Die Zeit hat mich wachsen lassen und gestärkt." Dieses Jahr habe ihr gezeigt, was Familie, Freundschaft und Zusammenhalt bedeuten. Für sie sei 2024 das aufregendste Jahr ihres Lebens gewesen – jetzt freue sie sich auf das kommende Jahr mit ihren Kids.

Bei Clea-Lacys Sprösslingen wurde im Mutterleib das fetofetale Transfusionssyndrom festgestellt – eine Komplikation, bei der die Blutversorgung zwischen den Zwillingen ungleichmäßig verteilt war. Daher musste sich die Beauty damals einer Operation unterziehen. Zudem hatte sie einen Fruchtblasenprolaps, weshalb sie zudem eine strikte Bettruhe einhalten musste – diese nagte jedoch an ihren Nerven. "Ich fühle mich sehr einsam! Es wird aktuell auch immer schlimmer. Die ersten Wochen habe ich irgendwie herumbekommen. Da ging es mental noch ganz gut, aber aktuell nagt es sehr an mir", erklärte sie damals in einer Fragerunde.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen und Papa Hasim im Krankenhaus

