Mentale Probleme: Fans bewundern Jessica Hallers Ehrlichkeit

Jessica Haller (35) sorgt mit ihrem offenen Umgang mit psychischen Belastungen für viel Aufmerksamkeit. Vor wenigen Tagen machte die ehemalige Bachelorette öffentlich, dass sie unter Depressionen, Panikattacken und Angstzuständen leidet. Nachdem sie ihre Situation im Netz geteilt hatte, bekam sie prompt zahlreiche Reaktionen. Unter einem Social-Media-Beitrag von Promiflash sammelten sich viele positive Kommentare von Menschen, die ihre Offenheit bewundern. "Respekt, dass sie es äußert", war oft zu lesen. Viele ihrer Fans zeigen sich nicht nur betroffen, sondern auch inspiriert von ihrem Mut, das Thema so offen anzugehen.

Die Reaktionen im Netz fielen überwiegend zustimmend aus. Mehrere User lobten ausdrücklich, dass die 35-Jährige den ersten Schritt getan hat, zu ihrer psychischen Situation zu stehen. "Gut, dass sie darüber spricht. Das gibt anderen den Mut, es auch zu tun", schrieb ein Follower. Ein weiterer betonte: "Stark ist nicht, wer alles schafft – sondern wer den Mut hat, ehrlich zu sein." Auch gesellschaftliche Aspekte werden in den Kommentaren angesprochen: "Endlich noch jemand, der ehrlich darüber spricht. Es ist schlimm, dass psychische Krankheiten nach wie vor verurteilt werden", merkte ein User an. Damit trifft Jessica offenbar einen Nerv und stößt eine wichtige Diskussion an, die gerade im Alltag vieler Menschen noch immer tabuisiert wird.

Jessica hatte sich am Donnerstag nach längerer Pause bei ihren Fans zurückgemeldet und in einem bewegenden Video auf YouTube über die Hintergründe gesprochen. Sie schilderte offen, wie es ihr nach einer schweren Rücken-OP mental und körperlich ergangen war und wie die unterdrückten Gefühle schließlich ihr Leben dominierten. Ihr Ziel ist es, nicht nur aufzuklären, sondern auch Betroffenen Mut zu machen. "Ich wünsche mir, dass mehr darüber gesprochen wird", betonte die Influencerin. In ihrem privaten Umfeld scheint Jessica Rückhalt zu bekommen – sie berichtete bereits von der Unterstützung durch ihren Ehemann Johannes (37) und davon, wie wichtig es sei, sich auch selbst gegenüber ehrlich zu sein.

Anzeige Anzeige

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Mai 2023 auf Ibiza

Anzeige Anzeige

Instagram / johannes_haller Jessica und Johannes Haller im September 2023