In Topform: Chris Hemsworth zeigt sein hartes Bizepstraining

Chris Hemsworth (40) begeistert aktuell seine Fans auf Social Media! Auf Instagram teilt der Schauspieler ein sportliches Video, auf dem er ausgiebig seine Arme trainiert und für ein Fitnessprogramm wirbt, das verspricht, in 28 Tagen gezielt Muskeln am Bizeps und Trizeps aufzubauen. Locker-lässig zeigt sich der Marvel-Star in einem schwarzen Tanktop sowie einer kurzen schwarzen Hose und einer dunklen Kappe auf dem Kopf. Dazu kombiniert Chris beigefarbene Sportschuhe.

Chris findet bei seinen Fans allerdings kein Gehör für das Gesagte – seine Community kann nur auf sein Aussehen achten! "Ich konnte mich nicht auf das konzentrieren, was du gesagt hast", "Mein Freund hat sich in dich verknallt" und "Ich wünschte, ich hätte auch solche Arme", lauten nur drei von vielen weiteren begeisterten Kommentaren. Etliche Follower sehen auf dem Video auch lediglich einen – Thor. Die Marvel-Figur wird bereits seit 2011 vom australischen Schauspieler verkörpert.

Chris ist für seinen durchtrainierten Körper bekannt und legte für seinen Film "Furiosa: A Mad Max Saga" sogar noch härtere Trainingseinheiten ein. Sein Personal Trainer Luke Zocchi verriet gegenüber Hello!, mit welchem Fitnessprogramm sich der Australier auf seine neue Rolle vorbereitete: "Wir haben Ganzkörper-Work-outs gemacht, die traditionelle Übungen wie Bankdrücken, Klimmzüge, Kettlebell-Deadlifts, Ausfallschritte und Maschinenübungen für alle Muskelgruppen beinhalteten. Dann folgt ein Zirkeltraining mit Laufen, SkiErg und funktionellen Bewegungen wie Farmers Carries, mit minimalen Pausen dazwischen." Um sich von den täglichen Strapazen zu erholen, suchte Chris regelmäßig die Hotelsauna und ein kaltes Tauchbecken auf, um seinen Körper bei der Regeneration zu unterstützen.

Chris Hemsworth, Mai 2023

Chris Hemsworth mit Ehefrau Elsa Pataky

