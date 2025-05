P. Diddy holt drei Tage vor Prozessbeginn neuen Anwalt dazu

P. Diddy (55) hat sein Anwaltsteam nur drei Tage vor Beginn seines Prozesses um ein neues Mitglied verstärkt. Der berühmte Musikproduzent und Unternehmer steht ab Montag, dem 5. Mai, in Manhattan vor Gericht, wo das Verfahren gegen ihn beginnt. Die Liste der Vorwürfe ist lang – darunter systematischer sexueller Missbrauch, Menschenhandel, Drogenmissbrauch und Waffenbesitz. Angesichts dieser Flut äußerst belastender Anklagepunkte zieht Diddy nun mit Xavier R. Donaldson einen neuen Trumpf aus dem Ärmel. Der renommierte New Yorker Strafverteidiger stieß laut People erst jetzt zu dem bereits schlagkräftig aufgestellten Verteidiger-Team hinzu, zu dem bisher Marc Agnifilo, Teny Geragos und Brian Steel gehörten. Der Bad-Boy-Records-Gründer hat zuletzt in Bezug auf sämtliche Anklagepunkte seine Unschuld beteuert und wartet derzeit im Metropolitan Detention Center in Brooklyn auf den Prozessbeginn.

Mit dem Einstieg von Xavier erhält Diddys Abwehrfront tatkräftige Verstärkung. Der Jurist blickt auf eine langjährige Karriere im New Yorker Rechtssystem zurück: Nach dem Jurastudium an der Howard University war er zunächst als Staatsanwalt in der Bronx tätig, bevor er 24 Jahre in einer großen Kanzlei verbrachte und 2023 sein eigenes Unternehmen gründete. Wie ein unbeteiligter Prozessbeobachter gegenüber People erklärte, sei es bei langwierigen und komplexen Verfahren keinesfalls unüblich, die eigene Rechtsvertretung noch in letzter Minute zu erweitern – zumal Diddys Prozess mehrere Wochen dauern könnte und einige Anwälte möglicherweise schon den anschließenden Berufungsprozess im Blick haben.

Bereits zuvor hatte Diddy in Erwägung gezogen, in letzter Minute noch den New Yorker Star-Anwalt Joe Tacopina ins Team zu holen, der unter anderem schon Donald Trump (78) in Strafverfahren vertreten hat. Die finanzielle Belastung durch die vielen hochkarätigen Juristen wird als enorm eingeschätzt und hat laut einigen Medienberichten sogar zu einem deutlichen Rückgang von Diddys Vermögen geführt. Aus seinem Umfeld war zuletzt zu hören, dass der Musiker mit dem Verkauf seiner Villa in Los Angeles seine Verteidigung sichern wollte. Der Fokus des ehemaligen Musikmoguls bleibt jedoch klar: Angesichts der schwerwiegenden Anklagen, die im Falle einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haft führen könnten, überlässt er nichts dem Zufall und baut auf die Erfahrung und Schlagkraft seiner Verteidiger.

GDP/MPI/Capital Pictures / MEGA P. Diddy im Juli 2017

Getty Images P. Diddy, Rapper

