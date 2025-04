Kurz vor Prozess: P. Diddy will neuen Star-Anwalt engagieren

P. Diddy (55) steht nun kurz vor einem der wohl folgenreichsten Prozesse seines Lebens – und sorgt jetzt mit einer womöglich neuen Besetzung in seinem Verteidigungsteam erneut für Aufsehen. Wie die DailyMail berichtet, zieht der Rapper in Erwägung, den berüchtigten Star-Anwalt Joe Tacopina zu verpflichten – einen Juristen, der bereits Donald Trump (78) und ASAP Rocky (36) in heiklen Verfahren vertreten hat. Während das Verfahren mit der Auswahl der Geschworenen am 5. Mai beginnt, hängt Joe Tacopinas potenzieller Einstieg offenbar an dessen stolzer Gage von 2.400 Dollar pro Stunde. Diddy, der die massiven Vorwürfe vehement abstreitet, setzt auf juristische Prominenz – doch ob teure Namen allein genügen, bleibt fraglich.

Joe Tacopina gilt als "Schwergewicht" der New Yorker Anwaltsszene und genießt einen Ruf für seine kompromisslose Prozessführung. Er behauptete laut DailyMail in einem Interview, dass seine Kunden für seine hohen Preise "Blut" von ihm bekämen. Zuletzt verhalf er ASAP Rocky nach einem aufsehenerregenden Prozess zu einem Freispruch. Auch Promis wie Meek Mill (37) und Alex Rodriguez (49) fanden sich auf seiner Mandantenliste. Im Fall Diddy scheinen die Kosten der Verteidigung aber längst aus dem Ruder zu laufen. Sein Vermögen soll laut Medienberichten stark geschrumpft sein – der Verkauf seiner Villa in Los Angeles gilt als Indiz für die finanziellen Spannungen.

Diddys Verteidigung läuft bereits auf Hochtouren: In seinem Team arbeiten derzeit renommierte Juristen wie Brian Steel, der Young Thug (33) zu einer Bewährungsstrafe verhalf, sowie der profilierte Strafverteidiger Marc Agnifilo. Auch Star-Anwalt Mark Geragos – bekannt für seine Mandanten von Michael Jackson (✝50) bis Chris Brown (35) – spielt wohl eine Schlüsselrolle im Verteidigungsteam. Für Diddy steht mehr denn je auf dem Spiel – sein Vermögen, seine Freiheit und sein ohnehin angeschlagenes öffentliches Image.

Getty Images Joe Tacopina, Anwalt

Getty Images P. Diddy, Rapper

