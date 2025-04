Melinda Gates schwebt im Liebesglück mit Tech-Unternehmer

Mehr als drei Jahre nach ihrer Scheidung von dem Microsoft-Mitbegründer Bill Gates (69) hat Melinda Gates (60) bestätigt, dass sie wieder in einer Beziehung ist. In einem Interview mit People verriet sie kürzlich: "Ich bin sehr, sehr glücklich." Details über ihren neuen Partner wollte Melinda nicht preisgeben. Jedoch wurde sie bereits im Oktober mit dem Technologieunternehmer Philip Vaughn händchenhaltend in New York gesichtet und sorgte so für Spekulationen über eine neue Liebesbeziehung. Gemeinsam besuchten die beiden damals ein französisches Restaurant in Manhattan.

Philip ist 48 Jahre alt und Gründer einer Craft-Bier-Lieferfirma. Er arbeitete zuvor mehr als acht Jahre bei Microsoft – demselben Unternehmen, bei dem auch Melinda vor ihrer Ehe tätig war. Über seine romantische Beziehung zu ihr wurden bisher jedoch keine weiteren offiziellen Informationen veröffentlicht. Auch im Zuge ihrer Scheidung von Bill hatte sich die US-Amerikanerin kaum geäußert und den Trennungsprozess weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Die Scheidung hatten die beiden 2021 nach 27 Jahren Ehe bekannt gegeben.

Während Melinda ihr Glück mit Philip offenbar genießt, läuft es auch für andere Mitglieder der Gates-Familie in Liebesdingen gut. Ihre Tochter Phoebe Adele Gates (22) machte vor wenigen Monaten ihre Beziehung zu Arthur Donald McCartney (26) öffentlich. Der Enkel von Paul McCartney (82) hat bereits an wichtigen Momenten in Phoebes Leben teilgenommen, etwa an ihrer Abschlussfeier an der Stanford University. Melinda selbst konzentriert sich seit der Scheidung nicht nur auf ihr Privatleben, sondern auch weiterhin auf ihre philanthropischen Projekte – sie ist unter anderem im Vorstand der Bill & Melinda Gates Foundation aktiv.

Getty Images Bill Gates und Melinda Gates, September 2018

Instagram / phoebegates Arthur Donald McCartney und Phoebe Adele Gates, Oktober 2023

