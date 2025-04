Teaser ist da: So explosiv wird "Ex on the Beach"-Staffel

Noch eine Woche müssen sich die Fans gedulden, dann geht Ex on the Beach in eine neue Runde! Um die Vorfreude noch etwas zu steigern, gibt es auf der offiziellen Instagram-Seite des Formats auch den ersten Teaser. In den wenigen Minuten wird bereits klar: Diese Staffel hat es in sich! Am Strand der Verflossenen wird nicht nur wild gefeiert und geflirtet – zwischen den Ex-Partnern fliegen auch die Fetzen. Dass es so eskalieren wird, haben aber wohl selbst die Kandidaten nicht erwartet. "Ich habe Angst", "Wie so ein feiges Stück Sch***", "Du hast gesagt, ich hasse dich. Verpiss dich" und "Das war die schlimmste Ex, die ich je hatte", sind die wenigen Äußerungen, die zu verstehen sind. Der Großteil der gezeigten Dialoge wurde von der Produktion gepiept.

Die Spannung steigt – auch in den Kommentaren unter dem Beitrag zeigt sich, dass die Zuschauer es kaum erwarten können zu erfahren, wer an dem Strand der Verflossenen so richtig ausrastet. "Ich freue mich so sehr wirklich, ich kann es kaum erwarten, bis es endlich so weit ist", schwärmt eine Nutzerin, während ein anderer hinzufügt: "Der Trailer hat es schon in sich." Der ehemalige Kandidat Lars Maucher (28) scheint bei dem Anblick böse Flashbacks zu bekommen. "Beim Terrortablet bekomme ich heute noch Herzrasen", gesteht er, während Jermaine, Teilnehmer der aktuellen Staffel, fragt: "Sind wir wirklich schon bereit?"

Auch der diesjährige Cast ist mehr als vielversprechend. So werden an dem berüchtigten Strand unter anderem die Brüder Marvin und Calvin Kleinen (33) mit ihren Verflossenen Jennifer Degenhart, Christina Rusch (27) und Fransiska Temme konfrontiert. Brenzlig wird es laut dem Teaser auch zwischen Marlisa Rudzio (35), ihrem Ex-Freund Fabio und Marc-Robin Wenz, der ebenfalls ein Techtelmechtel mit der Moderatorin hatte. Eine Menge Drama verspricht diese Dreierkombination im Zusammenspiel mit Marcs Ex-Flirt Linda Braunberger (24). Als wäre das alles nicht genug, gibt es in dieser Staffel auch noch eine Neuerung: Erstmals in der Geschichte von "Ex on the Beach" werden auch Paare an den Strand gespült.

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

Instagram / mrs.marlisa Marlisa Rudzio, Influencerin

