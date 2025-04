Nach Trennung: Sydney Sweeney erneut mit Jonathan gesichtet

Sydney Sweeney (27) wurde erneut mit ihrem Ex-Verlobten Jonathan Davino gesichtet. Die Schauspielerin trug dabei einen neuen tierischen Begleiter auf dem Arm: einen jungen Schäferhund. Wie Bilder, die The Sun vorliegen, zeigen, sind die beiden während eines Spaziergangs in Florida fotografiert worden, wobei Sydney in lässigem Outfit mit Baseball-Cap und Sonnenbrille einen unauffälligen Eindruck zu machen versuchte. Auch Jonathan setzte auf eine sportliche Kombination und schien ebenfalls wenig Aufmerksamkeit erregen zu wollen. Auffällig: Sydneys Verlobungsring war nicht zu sehen, was die Gerüchte um ihre Trennung weiter untermauert. Laut Beobachtern wirkten die beiden bei ihrer Begegnung entspannt und hielten sich im Hintergrund.

Der gemeinsame Auftritt kommt wenige Tage, nachdem Sydney bei einem Karaokeabend in Florida den Song "Someone Like You" von Adele performte – für viele ein Indiz, dass die Trennung sie mitnimmt. Auch zuvor hatte es Spekulationen gegeben, da Sydney und Jonathan trotz Trennung mehrfach zusammen gesichtet wurden, beispielsweise bei einem gemeinsamen Dinner in Los Angeles. Laut People arbeitet das Ex-Paar daran, sein gemeinsames Leben, das nun der Vergangenheit angehört, zu entwirren. "Das war nicht nur eine Beziehung. Das waren zwei Menschen, die zusammenlebten und eine Zukunft planten", gab ein Insider zu verstehen.

Sydney und Jonathan waren rund sieben Jahre ein Paar, bevor die Verlobung platzte. Ursprünglich sollten die beiden dieses Jahr vor den Traualtar treten, doch persönliche Differenzen führten zur Trennung. Neben dem Liebes-Aus mit Jonathan machen auch Gerüchte um Sydneys Freundschaft zu ihrem Schauspielkollegen Glen Powell (36) immer wieder Schlagzeilen. Zuletzt wurden die Co-Stars zusammen bei der Hochzeit seiner Schwester gesichtet. Obwohl sich die beiden nahestehen und eine "tiefe Verbindung" teilen, kommentierte ein Insider, sie seien aktuell nur gute Freunde, die viel durch ihre frühere gemeinsame Arbeit am Film "Wo die Lüge hinfällt" verbunden sind.

Instagram / sydney_sweeney Syndey Sweeney mit dem Hündchen Sully Bear, April 2025

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, "Wo die Lüge hinfällt"-Co-Stars

