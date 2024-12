Unpassend? Khloé Kardashian launcht Podcast mit Scott Disick

Khloé Kardashian (40) überrascht ihre Fans mit einem neuen Projekt: Laut Mirror soll ihr eigener Podcast mit dem Titel "In Wonder Land" in wenigen Wochen an den Start gehen. Als Gäste hat sie unter anderem Scott Disick (41) eingeladen, den Ex-Partner ihrer Schwester Kourtney (45) und Vater von deren drei gemeinsamen Kindern. Mit dieser Zusammenarbeit sorgt Khloé für Aufsehen, da Scott durch seine turbulente Beziehung mit Kourtney immer wieder für öffentliche Kontroversen sorgte.

Der Podcast wird zunächst 24 Stunden lang exklusiv auf X verfügbar sein, bevor er auch auf anderen Plattformen erscheinen wird. Neben Scott begrüßt Khloé inspirierende Persönlichkeiten wie Jay Shetty (37) und Mel Robbins. In einem Statement verriet sie, dass sie sich sehr auf dieses neue Projekt freue. Der Podcast ermögliche es ihr, bedeutende Themen wie Liebe, Heilung und Glück zu erkunden, und sie glaube, dass X die perfekte Plattform dafür sei. Khloé hoffe, mit ihren Gästen tiefgründige Gespräche zu führen und ihre Zuhörer zu inspirieren.

Neben ihrem Podcast hat Khloé kürzlich auch ihr neues Parfüm – XO Khloé – auf den Markt gebracht. Anders als ihre vorherigen Düfte, die Kooperationen mit ihren Schwestern Kim (44) und Kourtney oder ihrem Ex-Mann Lamar Odom (45) waren, ist dieser Duft ganz allein ihre Kreation. Im Interview mit dem Magazin Hello! erklärte die TV-Persönlichkeit, dass dieser Duft vollständig ihrer eigenen Vision entspreche und der kreative Prozess sehr persönlich für sie gewesen sei. Zusammen mit dem renommierten Parfümeur Alberto Morillas habe sie einen Duft entwickelt, der ihre aktuelle Lebensphase widerspiegele. Nun, da Khloé in ihren 40ern sei, wolle sie Risiken eingehen und ihre Kreativität voll ausleben.

Getty Images Khloé Kardashian

Getty Images Khloé Kardashian, Realitystar

