Kader Loth jetzt mit blonder Mähne: Das sagt ihr Isi dazu

Kader Loth (52) sorgt mit einer überraschenden Typveränderung für Gesprächsstoff: Nach fünf Jahrzehnten mit dunklem Haar zeigt sich der bekannte Reality-TV-Star jetzt als Blondine. Die Wandlung präsentierte sie auf der Opening-Party von Marion Pfaff alias Krümel. Mit ihrem Ehemann Ismet Atli, liebevoll Isi genannt, gab es allerdings nicht nur begeisterte Reaktionen – für ihn ist der neue Look seiner Frau eher eine Umstellung. "Die ersten Tage musste ich aufpassen, weil ich dachte: Wer ist denn die Frau neben mir", erzählte Isi im RTL-Interview und fügte hinzu, dass er Kader mit dunklen Haaren lieber mochte.

Kader, die offen zugab, Angst vor Altersarmut zu haben, ist selbst erstaunt darüber, wie viel Aufmerksamkeit ihre neue Frisur erhält. "Die Leute sind so überrascht. Viele finden es toll, viele nicht. Es gibt ja auch andere Menschen, die sich die Haare färben. Ich weiß nicht, warum das bei mir so ein Thema ist", wunderte sie sich über den Trubel. Ihren Haarwechsel hatte sie bewusst geplant: "Ich wollte diese strenge dunkle Haarfarbe loswerden", so Kader. Der Friseur sorgte pünktlich zum Sommer für das frische Blond – und damit für viele erstaunte Gesichter in ihrem Umfeld. Auch ihrem Ehemann Isi fiel es anfangs schwer, sich an die neue Version seiner Frau zu gewöhnen. Für ihn sei das markante Erscheinungsbild mit dunklen Haaren und falschen Wimpern lange Zeit Kaders Markenzeichen gewesen.

Mit ihrem auffälligen Styling ist Kader längst eine feste Größe in der deutschen TV- und Eventlandschaft. Ihre extrovertierte Art stellte sie unter anderem als Teilnehmerin in Formaten wie Big Brother oder Promi Big Brother unter Beweis und erregte stets Aufmerksamkeit – nicht nur durch ihre Auftritte, sondern auch durch ihr Privatleben. Ihre Ehe mit Isi ist seit Jahren ein mediales Thema, wobei das Paar immer wieder über die Höhen und Tiefen ihrer Beziehung spricht. Kader hält mit ihrer Offenheit selten hinterm Berg und berichtet gerne vom Ehealltag und persönlichen Plänen. Als Model und Reality-Star weiß sie, wie man Aufsehen erregt und die Blicke auf sich zieht – mit neuer Haarfarbe, frischen Geschichten und einer guten Portion Humor.

ActionPress / AEDT Kader Loth und Ismet Atli, TV-Stars

ActionPress Ismet Atli und Kader Loth bei der Berlinale 2023

