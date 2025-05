Öffentlichkeit belastet Hugh Jackman und Suttons Beziehung

Hugh Jackman (56) und Sutton Foster (50) stehen aktuell vor großen Herausforderungen in ihrer Beziehung. Seit ihrem offiziellen Liebes-outing im Januar stehen der Hollywoodstar und die US-amerikanische Musicaldarstellerin verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit. Besonders seit Hugh eine neue Filmrolle übernommen hat und monatelang in Irland dreht, soll sich laut Insidern ein zunehmendes Spannungsfeld zwischen den beiden entwickelt haben. Auch Gerüchte und kritische Stimmen im Netz setzen dem Paar zu. "Das ist einfach ein enormer Druck", so ein Vertrauter gegenüber Life & Style. Ihre Beziehung, die aus einer langjährigen Bekanntschaft und der gemeinsamen Arbeit an der Broadway-Produktion "The Music Man" hervorging, wird durch den Prominentenstatus beider nun ernsthaft auf die Probe gestellt.

Ihr Liebesleben werde vor allem durch berufliche Verpflichtungen erschwert, die sie immer wieder auf unterschiedliche Kontinente führen. Laut US Weekly seien sie aber "sehr verliebt" und froh, nach langjähriger Freundschaft endlich öffentlich zueinander stehen zu können. Nicht nur die ständigen Blicke von außen sorgen jedoch für Reibungspunkte: Auch sorgt sich offenbar Hughs Ex-Frau Deborra-Lee Furness (69) um die neue Verbindung. Wie Insider gegenüber RadarOnline berichten, vermutet Deborra-Lee, dass Hughs neu aufgeflammtes Liebesglück nur von kurzer Dauer sei und sieht darin sogar Anzeichen einer "Midlife-Crisis". Auch die noch nicht vollzogene Scheidung zwischen den beiden und die damit verbundene Aufteilung ihres Vermögens beschäftigen noch immer das Privatleben des Schauspielers.

Das frische Liebespaar lief sich schon vor Jahren in Theaterkreisen immer wieder über den Weg, wurde allerdings erst beim Revival von "The Music Man" enge Freunde. Nach ihren langen, gescheiterten Beziehungen fingen für Hugh und Sutton neue Zeiten an – stets unter genauer Beobachtung der Öffentlichkeit. Bereits in der Vergangenheit berichteten Insider, dass der Zeitpunkt des Liebes-Coming-outs mit Bedacht gewählt wurde: "Sie beteuern beide, dass nichts zwischen ihnen lief, während einer von ihnen noch verheiratet war." Dem Vernehmen nach habe die Skandalisierung ihrer Beziehung das Paar nur weiter zusammengeschweißt. Privat gelten beide als lebenslustig und herzlich; sie teilen ihre Begeisterung für Theater, Tanzen und Reisen. Freunde beschreiben sie als "zwei Herzmenschen", denen es schon immer ein Anliegen gewesen sei, nahbaren Umgang mit Fans und Kollegen zu pflegen – auch wenn gerade das nun für unerwartet viele Herausforderungen sorgt.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster, Juni 2022

