Hugh Jackman und Sutton wehren sich gegen Gerüchte um Affäre

Hugh Jackman (56) und Sutton Foster (50) lassen ihre Liebe ganz offen aufblühen: Im Januar dieses Jahres zeigten sich der Schauspieler und die Musical-Darstellerin turtelnd bei einem Dinner-Date in Santa Monica – ihr erster gemeinsamer Auftritt als Paar. Beide waren zuvor lange liiert: Hugh war 27 Jahre mit Deborra-Lee Furness (69) verheiratet, Sutton lebte zehn Jahre mit Ted Griffin zusammen. Nach ihren jeweiligen Trennungen, die bei dem Filmstar im September 2023 und im Oktober 2024 bei Sutton bestätigt wurden, funkte es sofort zwischen den beiden. Ein Insider meint gegenüber OK!: "Sie beteuern beide, dass nichts zwischen ihnen lief, während einer von ihnen noch verheiratet war."

Trotz der Gerüchte rund um den schnellen Beginn ihrer Beziehung und ihrer potenziellen Affäre unterstrich der Vertraute, dass Sutton und Hugh "niemals untreu" gewesen seien, sondern ihre Liebe erst nach dem Ende der jeweiligen Ehen begonnen habe. Wie die Quelle aus dem Umfeld des Pärchens berichtet, werde die Romanze heute weder von beruflichen Verpflichtungen noch von den vergangenen Beziehungen ausgebremst. "Hugh und Sutton sind glücklich und schwer verliebt. Es gibt keinen Grund für eine Pause", verrät der Insider.

Schon 2008 hatten sich Sutton und Hugh bei einer kurzen Begegnung kennengelernt, enger wurde der Kontakt aber erst, als sie ab 2021 gemeinsam für das Broadway-Musical "The Music Man" auf der Bühne standen. Die langjährige Bekanntschaft mündete zunächst in einer engen Freundschaft, über die Sutton bei "Live With Kelly and Ryan" bereits 2022 schwärmte: "Wir hängen vor jeder Show in meiner Garderobe ab und unterhalten uns einfach." Inzwischen haben sich offensichtlich romantische Gefühle entwickelt – sogar von einer möglichen bevorstehenden Hochzeit ist schon die Rede. Offiziell bestätigt sind diese Pläne bisher von keinem der Stars.

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness, Mai 2023

Getty Images Sutton Foster und Hugh Jackman in "The Music Man", Juni 2022

