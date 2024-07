Nach Dschungeldrama: Kim Virginias Schamane Leon packt aus!

Während und nach ihrer Teilnahme am diesjährigen Dschungelcamp sorgte Kim Virginia Hartung (29) für ordentlich Drama – vor allem, da sie wiederholt gegen Ex-Affäre Mike Heiter (32) schoss, der sich ebenfalls im Camp in Australien befand. Doch wie es scheint, bestanden viele der Dinge, die sie sagte, nur aus heißer Luft, wie ihr ehemaliger enger Freund und Schamane Leon Shankara jetzt offenbart. In einem TikTok-Livestream erklärt dieser: Die Aussage, dass Mike am Abend vor der Abreise vor ihrer Hoteltür stand und Sex wollte, war gelogen! "Sie ist die Maus, die sich so was aus dem Hintern zieht, dass irgendeine Person auf einmal nachts vor ihrer Tür stand – um am nächsten Tag eine Schlagzeile zu haben", erzählt er. Sie habe Leon gegenüber geäußert, dies machen zu müssen, "um im Gespräch zu bleiben", doch Leon weigerte sich, ein Teil der ganzen Sache zu sein – insbesondere, als Mike seinen Rechtsanwalt einschaltete.

Doch das ist nicht alles: Der spirituelle Berater verrät außerdem, dass die 29-Jährige von Anfang an einen Plan verfolgt hatte. "Der Punkt ist der: Kim weiß halt auch sehr, sehr gut, wie das Ganze funktioniert. Die hatte natürlich auch ihre Strategie, [...] sie wusste schon, sie geht da rein und macht die Krawallschachtel und hatte vor, den guten Mike auseinanderzunehmen, weil der halt nicht so wirklich gezogen hat", stellt Leon klar. Doch wie kommt es, dass der selbst ernannte Luxushippie so über Kim auspackt? Zwischen den beiden hat es wohl gekracht. "Sie hatte offensichtlich ein Problem damit, dass ich mittlerweile auf dem roten Teppich genauso interessant war wie sie", erläutert er und fügt hinzu: "Meine Loyalität gilt dir so lange, wie du mir gegenüber loyal bist. Wenn du mich aber verarschst und vor den Zug schubst, hast du logischerweise meine Loyalität nicht mehr verdient. Und dann spreche ich natürlich, da wir beide Personen des öffentlichen Lebens sind, auch öffentlich über diese Situation."

Darüber scheint sich ein Mensch ganz besonders zu freuen – und zwar der, um den es in dem ganzen Eklat ging: Mike. Der 32-Jährige lässt es sich nicht nehmen, einen Ausschnitt des Livestreams in seiner Story auf Instagram zu posten und seinen Fans so deutlich zu machen, dass Kims Geschichten über ihn erfunden waren. "Die Wahrheit kommt immer raus! Wer der kleinen Kimi Maus jetzt noch Glauben schenkt, tut mir leid", schreibt er dazu. Von der ehemaligen Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin gibt es bislang aber noch kein Statement.

Getty Images Kim Virginia Hartung, Reality-TV-Sternchen

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Reality-TV-Star

