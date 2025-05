Beckham-Fehde: Nicola Peltz soll Brooklyn "kontrollieren"

Während David Beckham (50) am vergangenen Samstag in London mit Promis und engen Freunden seinen 50. Geburtstag feierte, fehlte ausgerechnet sein ältester Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) samt Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (30) bei den Feierlichkeiten – und das, obwohl sie sich nachweislich in der Stadt aufhielten. Der frühere Fußballstar und seine Ehefrau Victoria Beckham (51) trafen sich mit den restlichen Kindern Romeo (22), Cruz (20) und Tochter Harper (13) in einem angesagten Restaurant im Stadtteil Notting Hill. Noch vor wenigen Wochen soll Brooklyn seinen Eltern versprochen haben, bei dem großen Geburtstag dabei zu sein, doch laut mehreren Quellen und Mirror eskalierte offenbar erneut ein Streit zwischen Nicola und ihrem berühmten Schwiegervater. Die Familie soll laut Insidern mittlerweile "fertig mit Nicola" sein und kämpft vergeblich darum, Brooklyn wieder näher an sich heranzuholen.

Die Spannungen zwischen den Beckhams und Nicola ziehen sich schon seit der Traumhochzeit von Brooklyn und Nicola im Jahr 2022 durch das Familienleben. Immer wieder soll es zu Auseinandersetzungen gekommen sein, bei denen insbesondere Nicola als treibende Kraft bezeichnet wird. Ein Insider berichtete der Daily Mail: "Jedes Mal, wenn Brooklyn eigentlich zu seiner Familie will, gibt es plötzlich Drama. Nicola findet immer einen Weg, Streit anzufangen, und am Ende bleibt Brooklyn fern." Zusätzlich zu Davids rundem Geburtstag sollen die beiden auch Victorias Geburtstag im April sowie die Feierlichkeiten zum Muttertag boykottiert haben. Öffentliche Familienposts von Victoria, in denen großzügig an die übrigen Kinder erinnert wurde, ließen jegliche Erwähnung von Brooklyn vermissen. Fans und Beobachter vergleichen den Zoff sogar schon mit dem berühmten "Megxit" von Meghan Markle (43) und Prinz Harry (40).

Abseits der Schlagzeilen gibt es offenbar auch privat tiefe Risse im Verhältnis zwischen Nicola und ihrer Schwiegerfamilie. Während sie auf Social Media das Londoner Hotelleben und Restaurantbesuche mit Freunden dokumentierte, blieb die große Festgesellschaft der Beckhams außen vor. Dass Brooklyn und Nicola Einladungen zu intimen Events im Cotswolds-Landhaus oder in Südfrankreich ausschlugen, werten Insider als weiteres Signal für den seit Monaten schwelenden Machtkampf. Freunde der Familie beschreiben Brooklyn als "liebevollen Jungen, der sich schwer damit tut, sich gegen Nicola zu behaupten." Die Schauspielerin gilt als sehr selbstbewusst und eigenwillig, bringt seit der Hochzeit ihre ganz persönlichen Vorstellungen und ihren Freundeskreis mit in die Ehe. Das Verhältnis zu Brooklyn war für David immer eng – umso mehr floriert bei Familienfeiern und auf Social Media seit Neuestem vor allem eins: die spürbare Distanz.

Instagram / victoriabeckham Harper, Romeo, Victoria und David Beckham, April 2025

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern bei der Doku-Premiere im Oktober 2023

