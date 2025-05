Calvin Kleinen erkennt bei "Ex on the Beach" eigene Ex nicht

Realitystar Calvin Kleinen (33) sorgt bei Ex on the Beach für einen waschechten Fremdscham-Moment. In der zweiten Folge der beliebten Datingshow kommt ein Neuzugang an den Strand und ausgerechnet Calvin hat dabei die größten Fragezeichen im Gesicht. Gemeinsam mit seinem Bruder Marvin Kleinen und Show-Kollege Joshi wartet Calvin gespannt auf die neue Mitstreiterin – doch als Coco auftaucht, sind sich alle drei Männer sicher, sie noch nie gesehen zu haben. Die Überraschung ist groß, als die Blondine sich dann an Calvin wendet und ihn mit "Na, du kleine Ratte, Calvin" begrüßt. Bei dem Reality-Casanova klingelt es auch da noch nicht, sodass er lediglich mit einem erschrockenen "Hä?" reagiert.

Coco lässt nicht locker und konfrontiert Calvin direkt: "Erinnerst du dich noch an Chiara? Wir waren zusammen", sagt sie vor den anderen Kandidaten. Sie wirft dem Social-Media-Star vor, nach einem Techtelmechtel mit ihr direkt zu Chiara gegangen und ihr alles brühwarm weitererzählt zu haben. Doch Calvin kann sich weder an das Gespräch noch an die angebliche Affäre erinnern. "Wenn du weniger saufen würdest, würdest du dich auch daran erinnern", kommentiert Coco trocken und ergänzt, dass sie nach dem Joyn-Format "Calvin am Goldstrand" mehrfach bei Calvin gewesen sei – sogar mit seinen Hunden gespielt und mit seiner Mutter gesprochen habe. Erst als Coco diese Details auflistet und sich im Interview weiter aufregt, dämmert es Calvin langsam, dass sie tatsächlich eine gemeinsame Vergangenheit haben. Dass der Blondschopf jedoch der Ex seiner Verflossenen von der Affäre erzählt habe, dementiert er – und wird darin sogar wenig später von besagter Ex bestätigt.

Bereits vor dem peinlichen Wiedersehen mit Coco sorgte Calvin in Mexiko für Aufsehen. In der allerersten Nacht ließ der Reality-Casanova nichts anbrennen und wurde prompt mit seiner Ex-Flamme Franziska Temme (30) intim. Ihre Vorsätze, sich nicht erneut auf Calvin einzulassen, schienen schnell vergessen, als der Social-Media-Star seinen ganzen Charme ausspielte. Pikant: Die leidenschaftliche Aktion fand direkt neben Calvins Bruder Marvin statt, der ebenfalls schon mit Franziska zusammen war.

RTL / Frank Fastner Coco, "Ex on the Beach"-Kandidatin, 2025

RTL / Frank Fastner Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin, 2025

