"Ex on the Beach"-Calvin hat schon in der ersten Nacht Sex

Kaum ist die neue Staffel von Ex on the Beach gestartet, geht es direkt heiß her. Der Reality-Casanova Calvin Kleinen (33) lässt natürlich nichts anbrennen und wird in der allerersten Nacht in Mexiko mit einer Dame intim – und zwar mit keiner Geringeren als seiner Ex-Flamme Franziska Temme (30). Obwohl die Blondine sich nicht noch einmal auf den TV-Proll einlassen wollte, scheint er sie mit seinem Charme überzeugt zu haben. Ohne Rücksicht auf Verluste legt Calvin nach nicht einmal 24 Stunden in der Show Hand an – im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, obwohl die beiden genau neben Calvins Bruder Marvin im Bett liegen, der auch mal mit Franzi zusammen war.

Der kleine Kleinen-Bruder hängt offenbar aber nicht mehr an seiner Verflossenen und geht gelassen mit dem Flirt von Calvin und Franzi um. Am nächsten Morgen berichtet der 30-Jährige den anderen Teilnehmern mit einem Augenzwinkern von der nächtlichen Aktion: "Ich habe in meinem Nacken nur die ganze Zeit ein Gehechel gehört. Die haben da ein Techtelmechtel fabriziert oder Franzi hat Herzrasen." Auch Franzi bleibt von seinem Humor nicht verschont. "Gut gehechelt hast du", konfrontiert er sie knallhart und muss sich dabei das Lachen verkneifen.

Calvin und Franzi waren nicht die Einzigen, die schon in der ersten Nacht auf Tuchfühlung gegangen sind. Auch TV-Neuling Marta und Jenny Graßls (24) Ex Luca verbrachten die Nacht miteinander – bei ihnen wurde jedoch nur leidenschaftlich rumgeknutscht. Und noch zwei weitere Kandidaten verstehen sich offensichtlich prächtig. Are You The One?-Star Joshi Josh und Germany Shore-Sahel warteten nicht einmal bis zur Nacht, sondern tauschten schon kurz nach ihrer Ankunft heiße Küsse aus.

RTL / Frank Fastner Franziska Temme, "Ex on the Beach"-Kandidatin, 2025

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin Kleinen, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

