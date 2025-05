Darum drehte "Kampf der Realitystars"-Annina damals Pornos

Annina Semmelhaack kommt in der ersten Folge von Kampf der Realitystars auf ihre Vergangenheit in der Erotikbranche zu sprechen. Als Schauspielerin Anouschka Renzi (60) sie nach dem Grund fragt, warum sie damals Pornos drehte, erklärt die heutige Immobilienunternehmerin: "Ich werde Erotik nie ganz ablegen können. Das möchte ich auch nicht. Ich stehe dazu." Außerdem sei sie laut eigenen Angaben "exhibitionistisch veranlagt" und habe "Spaß an der Freude."

Innerhalb des Formats zeigt sich Annina offen, was ihre berufliche Vergangenheit betrifft. "Der eine oder andere kennt mich vielleicht noch aus der Erotikbranche", schmunzelt sie. Damals war die Blondine in dem Business als Annina Ucatis bekannt und spielte zwischen 2007 und 2009 in Erwachsenenfilmen mit. Mittlerweile hat sich die Medienpersönlichkeit aber beruflich anderweitig orientiert: "Die wenigsten wissen wahrscheinlich, dass ich selbstständige Immobilienunternehmerin und auch seit einigen Jahren politisch engagiert bin. Die Politik ist das härteste Business ever."

Obwohl sich Annina vor ungefähr 15 Jahren aus der Erotikbranche zurückzog, wird sie nach wie vor stets mit ihrer früheren Karriere als Pornostar in Verbindung gebracht. In einer Pressemitteilung von RTLZWEI betonte sie: "Achtung, Achtung, Schublade auf! Ich werde nach wie vor mit der Erotikbranche verortet. Das ist für mich völlig in Ordnung. Wobei, fairerweise muss ich sagen, das ist der kürzeste Abschnitt in meiner Vita." Sie erhoffe sich aber, dass Menschen sie nicht nur als Ex-Pornodarstellerin abstempeln: "Stereotypisches Denken ist uncool. Ich würde mir mehr Toleranz wünschen, im Allgemeinen."

Instagram / annina.semmelhaack Annina Semmelhaack, Medienpersönlichkeit

Instagram / annina.semmelhaack Annina Semmelhaack, Medienpersönlichkeit

