KDRS: Annina Semmelhaack will mit Porno-Klischee aufräumen

Reality-TV-Star Annina Semmelhaack hat sich in einer Pressemitteilung von RTLZWEI zu den Vorurteilen geäußert, die ihr aufgrund ihrer Vergangenheit in der Erotikbranche entgegengebracht werden. Obwohl sie mittlerweile als erfolgreiche Immobilienunternehmerin tätig ist, wird sie immer wieder an diesen Abschnitt ihrer Karriere erinnert. "Ich werde nach wie vor mit der Erotikbranche verortet", erklärte sie. Zwar sehe sie das gelassen, betonte aber auch, dass dieser Lebensabschnitt nur ein kleiner Teil ihrer Biografie sei. Sie wünsche sich mehr Toleranz und fordert dazu auf, Menschen in ihrer Gesamtheit zu betrachten.

Bevor sie zur Immobilienunternehmerin wurde, führte Anninas Karriere sie durch verschiedene, teils völlig konträre Bereiche. Nach einem Wirtschaftsstudium arbeitete sie zunächst in der Immobilienbranche, bevor sie für ein kurzes Kapitel in die deutsche Pornobranche wechselte. Danach widmete sie sich wieder der Immobilienwelt und stieg zur Unternehmerin auf. Ihre Erfahrungen in der Öffentlichkeit und in den Medien begannen jedoch schon früh, etwa durch ihre Teilnahme an Big Brother im Jahr 2009. Für mehr Schlagzeilen sorgte später ihre Verbindung zur FDP, aus der sie sich jedoch aufgrund privater Verpflichtungen zurückzog.

Annina ist für ihre Vielseitigkeit bekannt und betonte, dass sie mehr zu bieten hat, als oft angenommen wird: "Ich glaube schon, dass ich ein bisschen was im Kopf habe. Stereotypisches Denken ist uncool. Ich würde mir mehr Toleranz wünschen im Allgemeinen." Ihre vielschichtige Karriere – von ihrer Arbeit in der Immobilienwirtschaft über ihre Zeit als Politikerin bis hin zu ihrem privaten Engagement – hat immer wieder gezeigt, dass sie ein Händchen für Wandel und Anpassung hat. Die gebürtige Bremerhavenerin bringt nicht nur Erfahrung, sondern auch einen tief verwurzelten Ehrgeiz sowie eine humorvolle und ehrliche Art mit, die sie bei den Zuschauern beliebt macht.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Annina Semmelhaack

RTLZWEI Der "Kampf der Realitystars"-Cast, 2025

