Enthüllung auf Met Gala: Rihanna erwartet Baby Nummer drei

Rihanna (37) bestätigte am gestrigen Abend bei der Met Gala 2025 in New York die Gerüchte um ihre erneute Schwangerschaft: Die Sängerin erschien in einer aufsehenerregenden Marc Jacobs (62)-Kreation, die ihren wachsenden Babybauch gekonnt in Szene setzte. Noch dazu legte sie mehrfach ihre Hand auf ihre Körpermitte und strahlte vor Glück. Ihr Outfit bestand aus einem maßgeschneiderten Kostüm aus Wolle mitsamt einer kurzen Jacke. Damit traf sie das Motto "Tailored For You" auf den Punkt. Als Accessoires setzte die baldige Dreifachmama einen pompösen Hut, eine kurze Krawatte und ein Einstecktuch ein.

Während Rihanna als Top-Act erst zum krönenden Abschluss das berühmte Event betrat, hatte ihr Partner und Vater der gemeinsamen Kinder, ASAP Rocky (36), schon früh die ersten Blicke auf sich gezogen: Der Rapper war einer der Co-Chairs der Veranstaltung und genoss sichtlich die Aufmerksamkeit auf dem blauen Teppich des Metropolitan Museum of Art. Dabei war der US-Amerikaner ebenfalls in feinste Designermode gehüllt.

Bereits in Interviews und bei öffentlichen Auftritten hatte Rihanna immer wieder angedeutet, dass ihre Reise als Mutter noch nicht zu Ende sei. Gemeinsam mit ASAP Rocky hat die "Diamonds"-Interpretin bereits zwei Söhne namens RZA und Riot. Doch im Gespräch mit Extra deutete sie schon vor etwa einem Jahr an, dass sie sich noch ein Mädchen wünsche: "Natürlich! Ein freches kleines Mädchen wäre so toll."

Getty Images ASAP Rocky bei der Met Gala 2025

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

