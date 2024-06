"Mädchen": Rihanna wünscht sich noch weiteren Nachwuchs!

Rihanna (36) ist inzwischen nicht mehr nur einer der erfolgreichsten Musikstars der Welt, sondern auch eine einflussreiche Unternehmerin. Kaum zu glauben, dass die "Love on the Brain"-Interpretin da noch einen Kopf für Familienplanung hat – denn diese scheint wohl nach zwei Kindern noch immer nicht abgeschlossen zu sein. Das zumindest betont sie bei der Vorstellung ihrer neuen Marke Fenty Hair gegenüber mehreren US-Medien. Auf die Frage, ob sie sich nach ihren beiden Söhnen RZA (2) und Riot zukünftig auch eine Tochter wünschen würde, entgegnet sie im Interview mit Extra: "Natürlich! Ein freches kleines Mädchen wäre so toll."

Ob und wann die auf Barbados geborene Sängerin plane, weiteren Nachwuchs zu bekommen, scheint inzwischen ein Dauerthema auf jedem ihrer öffentlichen Auftritte zu sein. "Jeder fragt danach. Wenn ich jemals eine Tochter bekomme, werde ich ihr so viel Filmmaterial zeigen – es wurde schon so oft über sie gesprochen", scherzt Rihanna daraufhin im weiteren Verlauf des Gesprächs mit dem Nachrichtenportal. Bei dem ganzen Gerede um eine potenzielle Vergrößerung ihrer Familie scheint es die 36-Jährige da aber auch nötig zu finden, besonders eins ganz deutlich zu machen: Das Ganze sei zum jetzigen Zeitpunkt noch in der Planung und keineswegs allgegenwärtig. "Ich bin nicht schwanger, falls Sie das fragen", betont sie gegenüber Entertainment Tonight.

Dass sich Rihanna noch weiteren Familienzuwachs vorstellen kann, sollte nicht allzu sehr überraschen. Schließlich plauderte erst im vergangenen Monat ein Insider gegenüber People aus, wie rund es aktuell privat bei ihr und ihrem Liebsten A$AP Rocky (35) laufe. "Sie hatten schon immer eine solide Freundschaft, und die Romanze hat das nur noch verstärkt. Für das Paar steht die Familie an erster Stelle", meinte die Quelle damals zu wissen und fügte dem noch hinzu: "Sie verbringen so viel Zeit mit ihren Kindern wie möglich und genießen es, Eltern zu sein. In der aktuellen Phase ihrer Beziehung sind sie sehr glücklich."

Instagram / asaprocky A$AP Rocky und Rihanna mit ihrem Baby

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky in Paris

