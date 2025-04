Nach AYTO und Co.: Darum nimmt Calvin Kleinen an EOTB teil

Calvin Kleinen (33), bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, hat sich dazu entschieden, an der neuen Staffel von Ex on the Beach teilzunehmen. Der gebürtige Kölner erklärte, dass die Show für ihn eine besondere Bedeutung habe. Im Podcast "Blitzlichtgewitter" verriet Calvin, dass er das Format als eine Art Pflicht für Reality-Dating-Stars ansehe: "'Ex on the Beach' ist jetzt so ein bisschen auch ... ich habe das Gefühl, auch abgeflacht die letzten Jahre. Wir machen jetzt 'Ex on the Beach' wieder groß." Für Calvin sei dies ein weiterer Schritt, um seine Position als einer der prägenden Stars in diesem Bereich zu festigen.

Die Teilnahme an "Ex on the Beach" ist für Calvin jedoch mehr als ein reines Karriereprojekt. Neben der betonenden Aussage, das Format wieder aufleben lassen zu wollen, stellte er im Interview klar, dass das Format einen festen Platz in der Hierarchie der Reality-Dating-Shows einnehme. Gemeinsam mit Temptation Island und Are You The One? sehe er "Ex on the Beach" als eines der wichtigsten Formate, um in dieser Nische wirklich Fuß zu fassen. "Du musst halt 'Temptation Island', 'Are You The One?' und 'Ex on the Beach' mitgemacht haben – die glorreichen drei Dating-Formate von RTL+", so Calvin weiter.

Calvin, der als Social-Media-Star und Reality-Spezialist ein breites Publikum erreicht, gilt als charismatische und schlagfertige Persönlichkeit, die in der Szene mittlerweile Kultstatus genießt. Mit seiner Teilnahme an früheren Formaten wie "Temptation Island" hat er gezeigt, dass er keine Scheu hat, emotional oder humorvoll vor der Kamera zu sein. Trotz seines Single-Status' hat Calvin immer wieder durch seine offenen und unkonventionellen Ansichten überzeugt und sich eine treue Fangemeinde aufgebaut. Fans dürfen gespannt sein, wie er sich diesmal in die Welt von "Ex on the Beach" einfügen wird.

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

Instagram / calvin92 Calvin Kleinen, Mai 2024

