So fühlt sich Rihanna momentan in dritter Schwangerschaft

Rihanna (37) machte auf der Met Gala in New York ihre dritte Schwangerschaft publik. Die Sängerin verriet Entertainment Tonight nun, wie sie sich aktuell in ihren anderen Umständen fühlt. "Mir geht es gut. Ich fühle mich überraschend okay und momentan nicht zu überfordert", gab Rihanna preis. Doch sie gestand auch, zu Beginn ihrer Schwangerschaft ein wenig müde gewesen zu sein. "Ich bin müde, aber dann freue ich mich wieder", berichtete sie.

Auch ihr Liebster A$AP Rocky (36) freut sich auf ihr drittes gemeinsames Baby. "Es fühlt sich fantastisch an", schwärmte er gegenüber dem Magazin. Doch schon kurz nach Rihannas Schwangerschaftsverkündung tat sich eine Frage zu ihrer Musik auf – verzögert sich durch die Baby-News nun der Release ihres neuen Albums? Rihanna reagierte darauf gelassen und gab Entwarnung: "Nein. Vielleicht dauert es bei ein paar Videos länger, aber ich kann singen!"

Das Paar lebt längst im Familienglück: Ihr ältester Sohn RZA (2) wird in diesem Monat bereits drei Jahre alt – ihr zweiter Sohn Riot Rose (1) kam im Sommer 2023 zur Welt. Rihanna ist bekannt dafür, ihre Schwangerschaften auf spektakuläre Art bekannt zugeben: So enthüllte sie beispielsweise beim Super Bowl 2023, dass sie wieder schwanger ist – womit sie als erste schwangere Künstlerin während der legendären Halftime Show Geschichte schrieb. Doch die Enthüllung war damals nicht geplant. Allerdings ließ sich während der Performance ihr Anzug nicht schließen und somit konnte sie ihr Geheimnis nicht länger verheimlichen. "Ich habe also getan, was getan werden musste", erklärte Rihanna Access Hollywood damals.

Backgrid A$AP Rocky und Rihanna in New York, Mai 2024

Getty Images Rihanna beim Super Bowl 2023

