Busenblitzer: Hati Suarez generiert sofort KDRS-Sendezeit

Gleich zu Beginn der neuen Staffel von Kampf der Realitystars sorgt Hati Suarez am thailändischen Starstrand für einen unvergesslichen Auftritt: Kaum erreicht sie per Boot die Kulisse des Formats, reißt ihr beim fröhlichen Winken das Bikinioberteil auf. Hati reagiert schnell, hält sich schützend die Hände vor die Brüste und kommentiert die Situation mit einem peinlich berührten "Mein Oberteil ist einfach kaputt, man, ist das peinlich". "Die hatte ihre Hände vor den Brüsten, weil das Oberteil gerissen ist...", fasst Mitstreiterin Annina Semmelhaack, die schon in der Sala wartet, die Situation zusammen und fügt schelmisch hinzu: "Dabei sind die Brüste gar nicht so groß." Doch damit noch nicht genug: Wenige Minuten später stolpert Hati im Sand – während die TV-Zuschauer nur eine verpixelte Oberweite zu Gesicht bekommen, ist für ihre Mitstreiter für einen Moment der nackte Busen zu sehen.

Das lief wohl anders als erhofft. "Ich dachte mir so: 'Oh mein Gott, das ist jetzt meine Begrüßung?' Ich wollte noch tanzen und abgehen... Ja, das hat dann nicht mehr so geklappt", amüsiert sich die Germany Shore-Berühmtheit über ihren vermeintlich misslungenen Einzug. Ailton (51) und Martin Semmelrogge (69), die ebenfalls schon in der Sala warten, scheinen ihre Ankunft ebenso unterhaltsam zu finden. Der Schauspieler beobachtet das Spektakel mit schmunzelndem Kopfschütteln und kommentiert das Szenario trocken: "Hat die sich gleich mal Sendezeit generiert, Screeningtime!"

Die Reality-TV-Queen Hati ist kein Neuling im Showbusiness und weiß, wie sie Sendezeit auf sich zieht – auch wenn ein kleines Missgeschick wie ein geplatztes Bikinioberteil dabei vielleicht nicht ganz auf dem Plan stand. Ziel der Beauty ist es, mit all der Sendezeit ins Finale zu kommen und Staffel sechs von "Kampf der Realitystars" zu gewinnen. Sollte ihr das gelingen, möchte sie sich damit einen Traum erfüllen und endlich ihren Führerschein machen und womöglich gleich das dazugehörige Auto kaufen. "Ich bin ja eine Frau, die gerne auch allein unterwegs ist und auf beiden Beinen stehen möchte im Leben", betonte sie gegenüber RTLZWEI.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Martin Semmelrogge, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige

Instagram / hatisuarez Hati Suarez, Influencerin

Anzeige Anzeige

Anzeige