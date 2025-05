Kairo ade: So emotional war der Abschied für Anya Elsner

Reality-TV-Star Anya Elsner (21) muss schweren Herzens Kairo verlassen und ist heute zurück nach Deutschland gereist. In ihrer Instagram-Story teilte sie offen mit, wie emotional die letzten 24 Stunden für sie waren. Noch am Vorabend hatte sie begonnen, sich von zahlreichen Freunden in Kairo zu verabschieden – eine Situation, die ihr sehr zu schaffen machte. "Meine Freunde hier sind mittlerweile zu meiner zweiten Familie geworden, und denen tschüss zu sagen, ist härter, als ich es mir je vorgestellt habe", berichtete Anya schluchzend ihren Followern. "Ich verlasse Kairo zum schlechtesten Zeitpunkt, da gerade alles anfängt, perfekt zu werden", fügte sie hinzu.

Der Abschied fiel ihr offenbar schwerer als gedacht. "Ich weiß zwar, ich komme wieder. Aber ich kann diese Situation noch gar nicht in Worte fassen, weil ich einfach meine Gefühle nicht beschreiben kann", erklärte sie. Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin versicherte zudem, dass ihre Emotionen nicht übertrieben seien: "Ich übertreibe wirklich nicht, Leute. Denkt man vielleicht von mir nicht, bei dem, was ihr bisher so aus dem Fernsehen gesehen habt. Aber ich bin keine Drama Queen. Wirklich nicht." Anya machte deutlich, wie sehr die letzten Tage an ihrer mentalen Gesundheit gezehrt hatten. Sie habe kaum gegessen, fühlte sich ausgelaugt und war dauerhaft traurig.

Bereits vor wenigen Tagen hatte die 21-Jährige über ihre Rückkehr nach Deutschland berichtet. In der Vergangenheit war sie durch einen illegalen Job in finanzielle Schwierigkeiten geraten und sah sich daher gezwungen, das neue Leben in Kairo nach nur wenigen Monaten aufzugeben. Anya, die ursprünglich durch Germany's Next Topmodel bekannt wurde, will in Deutschland ihre Arbeit als zahnmedizinische Fachangestellte wieder aufnehmen.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Ex-GNTM-Teilnehmerin

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, frühere GNTM-Teilnehmerin

