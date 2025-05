So hat sich Anya Elsner wieder mit ihrer Mutter vertragen

Anya Elsner (21) hat überraschend verkündet, dass sie sich nach Jahren der Funkstille mit ihrer Mutter versöhnt hat. In ihrer Instagram-Story berichtete die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin, wie es zu der Versöhnung kam: "Ich war in Kairo und brauchte irgendein Dokument von meiner Mutter. Dann haben wir ganz kurz telefoniert und ich habe gemerkt, was mir eigentlich gefehlt hat: eine Mutter." Seitdem hätten die beiden immer wieder miteinander gesprochen und sich beieinander entschuldigt, erklärte Anya.

In der Vergangenheit machte Anya keinen Hehl aus der schwierigen Beziehung zu ihrer Mutter. Während ihrer Teilnahme am Dschungelcamp im vergangenen Jahr lästerte sie fies über ihre Mutter – und das, obwohl diese ihr zuvor per Anwalt verboten hatte, über sie zu sprechen. Trotz allem blieb Anyas Mutter immer versöhnlich. "Sie kann jederzeit bei mir anrufen, sie kann vor meiner Tür stehen und wir reden", gab Katrin im Februar 2024 gegenüber Promiflash an. Dieses Angebot scheint Anya jetzt wohl angenommen zu haben.

Anya und ihre Mutter hatten seit April 2023 keinen Kontakt mehr zueinander. Über die Gründe für ihr Zerwürfnis sprach die 21-Jährige in der australischen Wildnis. "Seit meiner Pubertät habe ich das Gefühl verloren, von ihr geliebt zu werden. [...] Meine Mutter ist auch kritikunfähig", berichtete Anya damals. Auch über das Aussehen ihrer Mama äußerte sie sich negativ, was Katrin sehr verletzte. "Ich war fassungslos, ich bin in Tränen ausgebrochen. Ich habe das nicht geglaubt, was sie da sagt und dachte so: 'Wie kann man sowas sagen?' Das war für mich unfassbar", zeigte sich Anyas Mutter gegenüber Promiflash emotional.

RTL Anya Elsner und Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

