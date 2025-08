"Sehr hart": Anya Elsner spricht offen über ihre Essstörung

In einer Fragerunde auf Instagram hat Reality-TV-Star Anya Elsner (21) ein sensibles Thema angesprochen: ihre Essstörung. Als ein Fan wissen wollte, wie es ihr diesbezüglich gehe, entschied sie sich trotz anfänglicher Zurückhaltung für offene Worte. "Eigentlich hatte ich gesagt, dass ich auf meinem Account gar nicht darüber reden möchte, weil mir das auch ein Stück weit peinlich ist", gab die 21-Jährige zu. Doch da viele ihrer Follower ebenfalls mit dem Thema kämpfen, teilte sie ihre Erfahrungen: "Die letzten Wochen waren sehr, sehr hart für mich, weil ich meinen Essrhythmus verloren habe und jeden Tag 24 Stunden faste, um dann zehn Minuten am Tag kurz was zu essen."

In ihrem emotionalen Statement berichtete Anya, dass diese Situation nicht spurlos an ihr und ihrem Umfeld vorbeigehe. Sie sei häufig gereizt, schnell aggressiv und habe keine Energie, um den Tag wirklich produktiv zu nutzen. Die Krankheit nehme immer mehr Raum in ihrem Leben ein. Dennoch hielt sich die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin mit weiteren Details zurück. "Mehr möchte ich gerade nicht sagen, um gewisse Trigger zu vermeiden, ich hoffe, ihr versteht das", ergänzte Anya und bedankte sich indirekt für das Verständnis ihrer Community.

Bekannt wurde Anya durch ihre Teilnahme an Germany's Next Topmodel. Anfang 2024 nahm sie schließlich am Dschungelcamp teil. Im Netz gibt die Influencerin ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Zuletzt zeigte sie sich unter anderem offen, was einen illegalen Job in Kairo angeht, in den sie hineingerutscht war. Mittlerweile musste die Medienpersönlichkeit ihrer Traumheimat jedoch den Rücken kehren und lebt seit wenigen Monaten wieder in Deutschland.

Anzeige Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner im März 2024

Anzeige Anzeige