Illegaler Job in Kairo: Anya Elsner hat 6.000 Euro Schulden

Die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin Anya Elsner (21) hat Geldsorgen. Anfang des Jahres ist die 21-Jährige nach Kairo ausgewandert und hat dort einen illegalen Job ausgeübt, durch den sie in die Schuldenfalle getappt ist. Doch wie sehr ist das Ex-GNTM-Model im Minus? Auf Instagram spricht Anya nun Klartext. "Glaube so 6.000 Euro", antwortet sie auf eine Frage zu ihren Schulden. Aufgrund dieser finanziellen Probleme ist Anya mittlerweile wieder zurück in Deutschland und will als Zahnarzthelferin die Schulden nach und nach abarbeiten.

Doch wie kam Anya überhaupt zu dem illegalen Job? Nach ihrer Auswanderung stellte die 21-Jährige schnell fest, dass sie ihren gelernten Beruf als Zahnarzthelferin nicht in Kairo ausüben kann. Also suchte sie nach einer Alternative und fand nach eigenen Angaben einen Job, der sich mit Kryptowährung befasst. Obwohl sie schon zu Beginn ein schlechtes Gefühl hatte, hat sie sich trotzdem auf das Angebot eingelassen. "Ich hatte beschlossen, diese Zeichen zu ignorieren, weil ich dachte, das ist so ein Glücksfang, das ist der einzige Job, den ich gefunden habe", berichtete Anya vor wenigen Monaten auf Instagram.

Mittlerweile wünscht sich Anya wahrscheinlich, besser auf ihr schlechtes Bauchgefühl gehört zu haben. Denn nach drei bis vier Monaten ist das Ganze aufgeflogen: Anya fand heraus, dass es die Firma, für die sie angeblich arbeitete, gar nicht gibt. Während der gesamten Zeit hat sie ihren Arbeitgeber nie gesehen und auch auf Google war die Firma nirgends zu finden. Die Konsequenz: Das Reality-Sternchen verlor durch den dubiosen Beruf Tausende von Euros und ist nun verschuldet.

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, frühere GNTM-Teilnehmerin

Instagram / anya.elsner Anya Elsner im März 2024

