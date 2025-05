Trennung von Şenay: Hat Menowin schon eine neue Partnerin?

Ist die Ehe von Menowin Fröhlich (37) endgültig Geschichte? Schon seit einigen Wochen gibt es Gerüchte, dass die Frau des ehemaligen DSDS-Teilnehmers, Şenay (34), untreu war. Diese Spekulationen befeuert Menowin jetzt weiter. "Lange genug hast du mich behandelt wie deinen kleinen Schoßhund, hast mir Dinge erzählt, die nicht der Wahrheit entsprechen, hast mich in dem Glauben gelassen, dass du eine treue Ehefrau bist. Hast meine Intensität genommen", schreibt der Sänger in seiner Instagram-Story. Und damit nicht genug: Menowin deutet sogar an, eine neue Partnerin zu haben. Er postet ein Foto, auf dem er die Hand einer Frau hält und meint dazu: "Danke, Jesus, dass du Dämonen aus meinem [Leben] genommen hast und mir einen Engel gabst."

Ein ähnlich kryptisches Statement teilte Menowin schon im vergangenen Monat. "Du hast geweint, ich hab' dich wieder heil gemacht. Doch du gingst weiter, tief in die Affäre, und ich war nur der Staub auf deiner leeren Leere", dichtete der 37-Jährige. Allerdings ließ er offen, ob er sich hier an seine Frau wandte. Zudem schien das Thema Fremdgehen Menowin im Netz zuletzt sehr zu beschäftigen. Er likte Kommentare, die sich damit befassen, und betonte, aus dem gemeinsamen Zuhause ausziehen zu wollen: "Jetzt beginnt für mich eine neue Zeit an einem neuen Ort."

Und dabei waren Şenay und Menowin ein eingespieltes Team. 2019 gaben sie sich nach einem Jahr Verlobung das Jawort auf dem Standesamt. Rund vier Jahre später wurde erneut geheiratet. In der Sendung "Wo die Liebe hinfällt" verriet der Promis unter Palmen-Kandidat, dass er seine Liebste mit einer pompösen türkischen Hochzeit überraschte. Mit dabei waren rund 200 Gäste. Ihre Beziehung wurde zudem von drei gemeinsamen Kindern gekrönt. Das Nesthäkchen erblickte im Oktober 2021 das Licht der Welt. Zudem brachte Menowin noch drei weitere Kinder aus einer früheren Beziehung mit.

joyn Menowin Fröhlich bei "Promis unter Palmen", 2025

ActionPress Menowin Fröhlich im September 2020

